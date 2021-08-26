游錫堃推動台灣國家正常化 陸委會：政府兩岸政策未變

立法院長游錫堃日前接受美國之音專訪，提及拜登政府有「新一中政策」、他在立法院長任內推動「台灣國家正常化」等政治議題。陸委會今則指，政府堅持以務實的態度處理兩岸關係，一貫而堅定，沒有改變。

游錫堃的說法引來外界質疑，包含國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢則說，蔡英文總統應出面澄清游錫堃對於推動台灣遠離中華民國的說法，否則就是自認「台獨總統」。

陸委會發言人邱垂正26日在線上記者會上表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「中華民國是我們的國名」。台灣的未來應由2300萬人決定。政府堅持以務實的態度處理兩岸關係，根據「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，一貫而堅定，沒有改變。

至於蔡英文總統在近期談到阿富汗局勢時表示，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。今日邱垂正被問及，陸委會有無增進兩岸關係軟實力的作法？

邱垂正則說，台灣在對抗專制，推動印太自由開放與繁榮，具有地緣戰略的重要性。在經濟層面上，台灣是全球半導體高科技產業等關鍵技術的主要供應鏈，也是最佳合作夥伴；台灣的民主經驗與實踐與多元文化等，是鼓舞中國大陸與香港人民追求民主的希望。

邱垂正強調，未來政府將捍衛台灣的民主、自由等理念價值，鞏固經濟基礎，持續在台海及印太地區扮演和平穩定的關鍵角色。