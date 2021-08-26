BNT出現「復必泰」是統戰？ 陸委會：防疫優先

疫情指揮中心證實最快8月底到貨的BNT疫苗上會出現「復必泰」字樣，對於這是否統戰陷阱？陸委會發言人邱垂正26日說，防疫是政府優先考量，BNT疫苗只要能夠證明疫苗內容物安全有效，且原廠製造、包裝，直送台灣，政府願意爭取疫苗盡早來台；另外，他也表示，政府關注陸籍人士在台施打疫苗的情形。

陸委會26日舉行線上記者會。對此批到貨的BNT疫苗上會出現「復必泰」字樣，有媒體詢問這是否會落入中共與上海復星宣稱大中華區的疫苗統戰陷阱？

邱垂正表示，對於BNT疫苗提早抵台一事，疫情指揮中心已對外說明。防疫是政府優先考量，對此批BNT疫苗只要能夠證明疫苗內容物安全有效，且原廠製造、包裝，直送台灣，政府當然願意爭取疫苗盡早來台。

邱垂正說，疫苗輸台後仍要經過食藥署的檢驗與封緘程序，疫情指揮中心在確保疫苗安全無虞後納入整體Covid-19疫苗接種規劃，讓國人早日施打，以維護國人健康安全。

至於陸生、陸幹、陸配、陸配子女「小明」等人在台施打疫苗的情形？邱垂正表示，疫情指揮中心在7月29日宣布，開放在台合法停、居留的外籍與陸港澳人士，沒有居留證、健保卡，也可比照國人到公費疫苗預約平台進行疫苗接種意願登記。

他說，在完成這個意願登記後，依照相關排序原則，與國人一同納入施打的規劃。

邱垂正強調，不論是陸方在台人士，或是在台陸港澳籍人士，都屬於台灣社會整體防疫一環，納入政府的防疫接種範圍，都可獲得公平的照護，如此有助於達成台灣社會群體免疫目標，也避免造成防疫工作上的風險，會持續關注陸港澳人是在台施打疫苗的狀況與意願。