香港局勢惡化 陸委會重申：我駐港處無逾越分際

香港支聯會昨日被香港警方國安處以「港版國安法」第43條實施細則，要求支聯會交出資料。對於我駐港機構在港的安危，陸委會發言人邱垂正表示，我方關心香港情勢，但從未介入，我方駐港機構經過雙方換文同意，提供民間交流服務的機構，長年來沒有逾越分際。

「港版國安法」第43條實施細則提及，香港警務處處長可在保安局局長批准下，也可向台灣政治組織送書面通知，提交資料。另據港媒大公網26日一則報導指出，我駐港辦事處企圖利用相關僱員為「代理人」，並指其可能受「港版國安法」檢控，我駐港處僱員是否有受到壓力？

邱垂正強調，我方香港辦事處是經過台港雙方換文同意服務的機構，長年以來我方遵守相關規劃，從未逾越分際，迄今堅守岡位，為民服務。我方從未介入香港，所謂「亂港代理人」更是憑空捏造、子虛烏有，對於親中媒體居心不良的惡意報導，我方給予嚴正譴責。

邱垂正並指，香港辦事處僱員在香港都是守法守紀，全心全力提供台港民眾最佳服務。不願見到雙方相關方面用各種伎倆，威脅打壓他們。如果危及駐處僱員的安全與辦事處服務功能，絕非辦事處民眾樂見。

反送中運動以及「港版國安法」實施後，許多港生希望能來台就讀。邱垂正表示，港澳生來台就學，除可透過現行的海外聯合招生，與各大學獨立招生管道來台就讀大學與研究所，也可以報考台灣師範大學僑生先修部的大學先修課程，等結業後會依照在校成績，分發就讀台灣的各大學院校。

邱垂正並稱，教育部研擬「香港澳門居民來台就學辦法修正草案」，將放寬港澳學生來台就讀高中與五專，目前相關修法進行當中，若有進一步確切的修法方向，會由教育部對外說明。

至於香港將修訂「電影檢查條例」，邱垂正說，電影是創意發揮自由的體現，輿論擔憂相關法規將使香港失去自由創作的環境，對香港電影產業造成嚴重衝擊，呼籲相關各方傾聽民意，切勿讓香港的創造活力消失殆盡。

根據「港版國安法」第43條實施細則第5條，「警務處處長可在保安局局長批准下，向外國政治組織或台灣政治組織或外國的代理人送達書面通知，規定該組識或代理人在指定期限內，按指定方式向警務處處長提交指明資料，包含在香港的活動及個人資料、資產、收入、收入來源及開支。」