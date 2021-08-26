百強縣龍頭人才再輸出 昆山書記吳新明擬任某地級市長

江蘇省委組織部25日發布一批領導幹部任前公示，其中52歲的現任昆山市委書記吳新明，擬推薦提名為設區市市長人選。《澎湃新聞》報導，吳新明於2019年底由蘇州高新區黨工委書記調任昆山市委書記，今年6月底才剛獲「全國優秀縣委書記」稱號，不到兩個月後即擬獲提拔。

在大陸設區的市一般就是指地級市，昆山則為蘇州下屬的縣級市。

報導稱，這代表大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁，有著「最強縣級市」之稱的昆山，將再次輸出重要幹部。吳新明之前的昆山市委書記，不少都得已出任設區市市長、市委書記，有的目前甚至已是省部級要員。

官方資料顯示，吳新明南京航空學院無線通訊專業畢業後，從吳江市委辦公室辦事員開始做起，曾任蘇州市商務局局長、黨組書記。

2017年吳新明調蘇州高新區（虎丘區）工作，任蘇州高新區黨工委副書記、管委會副主任，虎丘區委副書記、代區長。

2018年9月，吳新明任蘇州高新區黨工委書記，主政一方，直到2019年底，轉任昆山市委書記，接棒赴無錫工作的杜小剛。

「親民、務實，沒有架子。」是昆山台商對吳新明的一致評價，並於今年6月底獲大陸「全國優秀縣委書記」稱號。