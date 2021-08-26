重拳整治學區房 北京宣布老師、校長定期「大風吹」

為整治「學區房」亂象，北京祭出殺手鐧。北京市教委新聞發言人李奕宣布，新學期，北京將大面積、大比例推進少師和校長「輪崗」。在老師和教長將定期「大風吹」下，有分析稱，未來北京恐再無「學區房」。

學區房是大陸房市一項特殊商品，不少家長為了讓孩子進入「好的」中小學，往往會在學校附近購屋以便遷入戶籍。這使得學區房房價因此居高不下，並成為房市熱炒商品。

中國基金報指出，近年來，學區房市場火熱，價格屢創新高。北京金融街附近的學區房早前就被炒到一平方公尺人民幣20萬元以上，相當於一坪超過新台幣280萬元。

報導稱，今年2至4月，北京中古屋成交5萬2,585戶，當中西城學區房就是房市交易主力。這是受新冠疫情等因素影響，許多家長意識到，短期內都無法將孩子送往國外讀書，只好轉向大陸國內的優質學區，從而增加了學區房的需求。

中共中共中央政治局4月30日的會議提出，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，防止以學區房等名義炒作房價。隨後，廣州、成都、石家莊、南京等地就陸續展開行動，重點整治以學區房之名違規宣傳和炒房的行徑。

每日經濟新聞指出，隨著一系列調控政策和入學政策的推出，各地學區房開始迅速降溫。深圳一戶頂級學區房近日就在某拍賣平台上流拍，而起拍價比起早市價便宜超過人民幣500萬元。

根據北京市教委新聞發言人李奕25日在記者會上宣布的新措施，新學期開始，北京公辦學校正、副校長凡距離退休時間超過5年，並且在同一所學校任職滿6年的，原則上應進行交流輪崗。

在教師方面，公辦學校在編在職教師凡距離退休時間超過5年，並且在同一所學校連續工作6年及以上的，原則上也都要進行交流輪崗。

大陸1996年就推出教師交流輪崗制度，但效果並不理想。21世紀經濟報導指出，現實中，校長為保護學校利益，往往不願意優質教師外流，而是讓年輕教師、與校領導關係不好的教師出去交流。

北京學區房重點區域西城區日前已宣布，凡2020年7月31日以後購房家庭，不再對應登記入學劃片學校，全部以多校劃片方式在學區或相鄰學區內入學。如今北京又宣布推動老師與校長大規模定期「輪崗」，中國基金報形容這是「放出了學區房的終極大招」。

21世紀教育研究院副院長熊丙奇就指出，新措施將使得所有學校均等化辦學，再沒有所謂的強校、弱校之分。

李奕25日晚間接受央視新聞專訪時也表示，推進教師輪崗工作，自然會帶來周邊環境和資源的相應變化。過程中肯定會影響家長對學校的選擇以及對學區房的認定，相信對學區房過熱將會有化解的作用。