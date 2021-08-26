藝人接連「闖禍」人民日報：要崇德尚藝、尊重演員職業

大陸娛樂圈近期屢傳負面新聞，引起社會廣泛議論。人民日報日前發表評論文章稱，虛假的光環有多大，償付的代價就有多大，要尊重「演員」這個職業。

文章稱，司馬光在《資治通鑑》中寫道，「才者，德之資也；德者，才之帥也。」文藝是一個時代精神風貌的記錄和再現，包括演員在內的廣大文藝工作者也是時代風尚的引領者。 「文藝為時代畫像、為時代立傳、為時代明德」，文藝創作者要書寫時代、塑造人心，首先要完成對自己的塑造。

文章認為，演員的一舉一動常常牽動觀眾的目光，演員的道德水準也勢必會影響觀眾，尤其是對世界觀、人生觀、價值觀正在形成期的青少年。但如今觀眾很容易記住一些演員的名字、面孔，卻很難說出一些偶像明星的代表作。還接連有藝人因為違法失德付出人生的代價，透支觀眾的信任，這也是嚴重警告：虛假的光環有多大，償付的代價就有多大，要尊重「演員」這個職業。

文章指，崇德尚藝，意味著理性看待得與失，過得了「名利關」。演員的特殊之處在於身處台前，離鮮花和掌聲太近，容易陶醉；離聚光燈和熱搜太近，容易迷茫。演員需有內心的定力，尤其是要認清自己的位置。一個人撐不起一部戲，演員的作用不可替代，但不是唯一也不是最大。

文章說，演員是心靈的工程師，塑造的是人心和世道。演員應該心中始終存著人民，以人民為中心，始終以高尚的藝術品質為追求。理解了演員在新時代所擔負的職責和使命，崇德尚藝就不是「要我做」而是「我要做」，就會成為整個演藝行業的自覺，是每個演員都要研習一生的必修課。