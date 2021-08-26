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陸官員強調：「共同富裕」不搞殺富濟貧 也非平均主義

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共中央財辦副主任韓文秀。中新社
中共中央財辦副主任韓文秀。中新社

中共當年倚靠「打土豪、分田地」起家，不過針對中共總書記習近平日前提出的「共同富裕」，中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀26日強調，中國不搞「殺富濟貧」，共同富裕也不是「平均主義」。

據香港文匯網報導，中共中央宣傳部舉行新聞發布會，發布關於中國共產黨的重要文獻《中國共產黨的歷史使命與行動價值》。韓文秀在會中表示，北京當局將把「做大蛋糕」和「分好蛋糕兩」件事都做好。

他指出，共同富裕不是平均主義的富裕，而是仍有一定差距的共同富裕。共同富裕要靠共同奮鬥，不搞殺富濟貧。中國將創造社會向上流動的通道。中國也會防止自身落入福利主義的陷阱。

談及近期大陸對網路平台的監管，韓文秀說，反壟斷是市場經濟國家的通行做法。加強反壟斷和反不正當競爭是一項重要的常態化工作，有利於保護消費者權益。當前加強對網路平台大型企業的監管，防止資本無序擴張，是一個世界性的難題，各國都在探索解決之道。

韓文秀表示，加強網路平台大型企業監管需要堅持規範和發展兩手並重。一方面要給資本設置紅綠燈，完善市場准入清單制度，保護數據安全和個人隱私，另一方面平台經濟是生產力的重要組成部分，要發揮好其在優化資源配置、參與國際合作競爭中的積極作用，加強規範是為了更加健康和長遠的發展。

他強調，在網路平台中，既有國有企業，也有民營企業、外資企業，整治規範網路平台的政策是一視同仁的，針對的是違法違規行為，絕不是針對民營企業和外資企業。

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