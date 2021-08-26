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大陸批加拿大推進孟晚舟案 司法程序是「假法治」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國大陸駐加拿大大使叢培武。（網易新聞網）
中國大陸駐加拿大大使叢培武。（網易新聞網）

中國大陸駐加拿大大使叢培武再次要求加拿大，盡快釋放華為副董事長孟晚舟。他質疑孟晚舟案的目的，在於打壓中國高技術企業，阻撓中國發展。

叢培武並批評美國製造假消息汙衊華為及威迫盟友抵制，是「窮凶極惡、毫無下限」，加拿大則被美方利用作為幫兇。在孟晚舟案的政治性質非常明確下仍推進司法程序，是「假法治」。

叢培武在加拿大報章撰文，指其對孟晚舟被加國任意拘押已1,000日表示深切同情及慰問，期望孟晚舟有堅定信心及保重身體。他對加方的錯誤行徑予以嚴厲譴責，強調中方堅決維護中國公民及企業的正當合法權益，將繼續敦促加方正視自身嚴重錯誤、與中方嚴正立場，盡早作出將孟晚舟釋放的正確決斷。

中加關係最近更為嚴峻，兩名加拿大公民邁克爾斯帕弗及謝倫伯格，近期分別因間諜罪和販毒，在中國大陸被判11年徒刑和死刑。叢培武否認北京當局是搞「人質外交」或「任意拘押」，重申該案的性質與孟晚舟案不同，加拿大對中方依法辦案「說三道四」，粗暴干涉中國司法主權，不符合國際標準。

孟晚舟

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