習近平普亭通話談阿富汗：中俄有共同利益 將密切溝通

大陸國家主席習近平25日與俄羅斯總統普亭通電話，雙方就阿富汗局勢深入交換意見。習近平強調，中方尊重阿富汗主權、獨立、領土完整，奉行不干涉阿內政的政策；中方願同包括俄羅斯在內的國際社會各方加強溝通協調。普亭表示，俄中在阿富汗問題上擁有相似立場和共同利益，俄方願同中方密切溝通協調，推動阿富汗局勢平穩過渡。

據人民網報導，在通話中，習近平指出，當前新冠肺炎疫情起伏不定，國際抗疫任務艱鉅，中方願同俄方深化疫苗研發生產合作，保障疫苗全球供應鏈安全穩定，維護兩國人民生命安全和身體健康，為構建人類衛生健康共同體貢獻中俄力量。

習近平強調，「鞋子合不合腳，只有穿的人才知道」。哪種制度在中俄行得通，中俄兩國人民最有發言權。中俄作為新時代全面戰略協作夥伴，要深化「反干涉」合作，將各自國家前途命運牢牢掌握在自己手中。中方堅定支持俄羅斯走符合本國國情的發展道路，堅定支持俄方為維護國家主權安全所採取的舉措。

雙方並就阿富汗局勢深入交換意見。習近平強調，中方尊重阿富汗的主權、獨立、領土完整，奉行不干涉阿內政的政策，一直為政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。中方願同包括俄羅斯在內的國際社會各方加強溝通協調，鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，同各類恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

普亭表示，當前形勢下，雙方應該密切戰略協作，相互堅定支持。俄方堅定奉行「一個中國」政策，堅定支持中方在涉台、涉港、涉疆和南海等問題上維護自身核心利益的正當立場，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政，反對將新冠病毒溯源政治化，希望同中方繼續深化各領域務實合作，加強抗疫合作。

針對阿富汗局勢，普亭指出，當前局勢的演變，表明外部勢力強行推行其政治模式的政策行不通，只會給相關國家帶來破壞和災難。「俄中在阿富汗問題上擁有相似立場和共同利益，俄方願同中方密切溝通協調，積極參與涉阿富汗問題多邊機制，推動阿富汗局勢平穩過渡，打擊恐怖主義，切斷毒品走私，防止阿富汗安全風險外溢，抵禦外部勢力干預破壞，維護地區安全穩定。」

報導指，雙方一致認為，當前國際和地區形勢複雜演變，中俄雙方及時就雙邊和多邊重大問題保持溝通十分重要和必要，同意繼續通過各種方式保持密切交往。