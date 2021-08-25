成都秋雨教會再遭打壓 十多名信徒遭傳喚

自2019年來，多次成為中國政府打壓目標與的成都秋雨教會，22日傳出有十多名信徒因在一個私人場所聚會，遭當地警方以「非法聚會」的名義破門而入，帶至派出所審訊。

目前已知提供聚會場所的信徒戴志超與另一名信徒何山都被判以14天的行政拘留，何山還被罰款1000元人民幣。消息人士透露，22日上午秋雨教會踏水小組的信徒在戴志超家中聚會，到了約上午11時，突然傳來猛烈的敲門聲，開門後發現外面站著十多名警察，聲稱接到電話舉報，說有人在非法集會。

推特上的影片顯示，多名警察與站在門口的秋雨教會信徒發生推擠，秋雨教會的信徒不斷高喊「不要動手」，但門外的警察卻仍持續的往屋內推擠。秋雨教會信徒不斷要求警察出示搜查證，但警察卻不配合，並要求信徒拿出身分證。過程中，戴志超的手臂遭警察抓傷，手機也被搶走。

此外，另一名信徒舒瓊傳出遭警方用皮鞋踢傷了腿，她的兒子則是被警察以寶特瓶砸傷了頭。在舒瓊試圖抗議後，警察再踢她兩腳。在警察登記了所有在場人員的身份後，現場17名信徒與孩童陸續自22日下午兩點起被帶到派出所，直到晚上11點才陸續獲釋。

然而，戴志超與何山除卻未能獲釋。到了23日中午，成都當地警方才通知何山的母親他已被判行政拘留14天，以及罰款1000元人民幣。同日，戴志超的家屬也收到警方的正式書面通知，表示他已被判行政拘留14天。

實際上，這並非今年秋雨教會的成員遭到成都當地警方傳喚。自今年初以來，秋雨教會信徒便多次被警方以跟蹤或手機定位的方式來限制自由。此外，警方今年5月跟6月都傳喚了包含戴志超在內的多名信徒，而上個月，也有信徒在聚會地點的門口被警方帶走。

秋雨教會幾年前便已被政府查封，其信徒也多次被警方傳喚，甚至有數十人曾被警方刑事拘留跟監視居住。其中，秋雨教會的牧師王怡與其妻子被當局以「煽動顛覆國家政權罪」秘密關押。王怡在2019年12月30日被成都市中級法院以「煽動顛覆國家政權罪」跟「非法經營罪」判刑9年。

大赦國際的研究員Kai Ong告訴德國之聲，當政府開始鎮壓小規模的宗教聚會時，就顯示對於不受其管束的宗教活動是採取「零容忍」的態度。她說：「自從2018年2月中國修訂的《宗教事務條例》生效後，中國政府便不斷打擊全國的『家庭教會』，而秋雨教會是其中一個主要的打擊目標。我認為中國政府應立即釋放戴志超等信徒。」

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