支不支持林鄭續任特首？ 港澳辦：早已提「五個善於」

被問及支不支持香港特首林鄭月娥未來5年繼續任特首？大陸國務院港澳辦副主任黃柳權今日表示，港澳辦主任夏寶龍上月已對未來香港管制團隊提出希望和要求，凡是符合夏寶龍提的「五個善於」，就應當支持。

據港媒香港電台報導，黃柳權也說，他這次率領宣講團來到香港看到大家生活平靜如常，讓他感覺到香港實施「港版國安法」和選舉制度得到完善後，香港社會秩序井然，法治彰顯，新的社會共識正在凝聚。

黃柳權又指，香港已經開始由亂轉治，進入新進程。他有三個體會，首先是特區政府和管治團隊，包括公務員和立法會議員，對「十四五」規劃的任務及背後部署有進一步理解，各部門有很多想法，展現新氣象。

其次，他體會到香港各界愛國愛港，正能量滿滿，之前因為政治關係，讓發展被耽擱及拖慢。香港需要奮起直追，珍惜現在的大好局面。相信只要香港社會有共識，一定會迸發出巨大動力，東方明珠一定有燦爛的明天。

最後，他表示，香港青年一代代表香港的新希望，宣講團在港短短幾日感受到港人求穩定，謀發展的強烈願望。這幾天香港也掀起學習「十四五」規劃綱要的熱潮。

被問及有許多人因「港版國安法」，而對香港失去信心離開一事，他則回應，這種看法不是對的。「港版國安法」實施後，全體港民都重新獲得了安全寧靜的生活，法治原則得到彰顯，社會秩序得到恢復，香港發展重新回到正軌，都是不爭的事實。

他也建議大家看去年或上半年的各項經濟發展指摽，都超出市場預期。一些跨國公司大企業正準備增加招聘僱員，香港的金融市場非常穩定，新股上市數量都是遠高於過去。

此前，夏寶龍曾提出的「五個善於」為：一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者；二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者；三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者；四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者；五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。