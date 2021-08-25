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港警方國安處以國安法43條 要求支聯會提交資料

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港支聯會今年4月在香港政府總部外獻花，悼念六四事件的死難者。 圖／路透
香港支聯會今年4月在香港政府總部外獻花，悼念六四事件的死難者。 圖／路透

香港警方國安處今日上午到泛民主派組織香港市民支援愛國民主運動聯合會副主席鄒幸彤位於中環的辦公室，送交國安處信件。根據「港版國安法」第43條實施細則，要求支聯會交出資料。

據港媒星島日報報導，鄒幸彤說，除了他以外，支聯會各常委今天也有收到有關信件。

支聯會表示，常委需要開會討論如何應對。消息指，警方會發信給支聯會相關的約10名董事及幹事，包括何俊仁及李卓人等。

根據「港版國安法」第43條實施細則第5條指，警務處處長可在保安局局長批准下，向外國政治組織或台灣政治組織或外國的代理人送達書面通知，規定該組識或代理人在指定期限內，按指定方式向警務處處長提交指明資料，包含在香港的活動及個人資料、資產、收入、收入來源及開支。

此前據報導，支聯會將會解散，支聯會常委23日召開會議，期間作出解散決議，但仍需要會員大會通過。

港版國安法 香港 港警

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