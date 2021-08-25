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港澳辦：將推更多措施給到大灣區發展的青年

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院港澳辦副主任黃柳權。圖／中國網
大陸國務院港澳辦副主任黃柳權。圖／中國網

大陸國務院港澳辦副主任黃柳權今表示，北京鼓勵港澳青年到大灣區發展，將推出更多便利措施，並指中共總書記習近平在中共一百年黨慶時表示，未來屬於青年，香港不能缺席，香港青年更不能缺席。

據港媒香港01報導，香港青年聯會今舉行青年分享會，港澳辦副主任黃柳權致辭時做上述表示。

黃柳權說，北京重視港澳青年的成長，習近平2017年到香港時談及青年工作，指青年應把握機遇，選擇正確道路；2018年曾提及港澳青年發展得好，港澳發展和國家就會好，故應解決學業、就業和創業問題，提供更多機會創造有利條件。

黃柳權也指出，北京已頒布有利港澳居民的政策措施，鼓勵港澳同胞到大灣區發展，強調將進一步提供有利的政策和保障，包括研究在前海等地推出有吸引力的崗位、讓香港中醫師到當地的醫療機構工作等。

黃柳權指，已經看到有不少香港青年已在大灣區捷足先登，創出一片天。親身到大灣區就業、創業，才知道北京的支持力度有多大。

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