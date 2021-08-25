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港府將修法檢查電影 業者憂模糊、製造寒蟬效應

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為北京廣安門電影院12日的觀影人潮。圖／中新社
圖為北京廣安門電影院12日的觀影人潮。圖／中新社

港版國安法」實施後，香港電影也將受到審查，昨日港府提出電影檢查條例修訂草案，其中提及若認定電影不利國安，可撤銷上映。而業者憂心，不利國安等說法模糊，恐製造寒蟬效應。

據港媒星島日報報導，浸大傳理及電影學院副教授吳國坤在一個電台表示，這次修例沒有用到「危害」字眼，而是用「不利於」的字眼，認為這對違反「港版國安法」的定義更加廣泛、模糊，或造成寒蟬效應。

然而，香港體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國指出，修例只是將電檢指引以更準確立法方式落實，讓業界更有保障，又認為「危害」和「不利於」的字眼分別不大。

他認為，目前不能就不同場景能否通過審查作判斷，認為仍有空間探討，例如可以就某些對白和場景，作刪剪修改等，不會影響創作自由，會在立法會審議條例時，反映業界意見。

而香港導演張婉婷則表示，他不認為業界人士會有危害國家安全的意圖，但修例令他們感到擔憂。且沒有案例依從，大家都不清楚甚麼事情會觸及「紅線」。

港版國安法 電影 立法會

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