【專家之眼】今日阿富汗 牽動明日的兩岸

阿富汗變天，塔利班掌權，西方國家逃離，中方從容應對，這對國際情勢影響甚大，兩岸關係也都可能受到影響。

早在2011年歐巴馬總統安排刺殺賓拉登成功之後，美方就有意撤出阿富汗，只是憂及塔利班反撲，而一直拖到現在。2018年該組織就與美國進行了直接談判，直至2020年2月，雙方達成了和平協議，塔利班承諾美軍撤離時不會干擾，以及不允許基地組織在其控制區開展活動，但這與實際情況有落差。

當前拜登總統聲稱，接受前任川普總統所達成的協議撤軍，但這完全是唬爛託詞，因為拜登早已推翻多項川普的政策，為何獨遵此項？又因誤判塔利班如此勢如破竹，以至於撤退準備不及，亂象叢生，十分類似1970年代自越南撤軍的情勢，始亂終棄，遭致美國內外的強力批判，目前拜登應辭職與被彈劾的聲浪已起。

被記者問到難道白宮都沒有錯時，拜登還堅決駁斥，更兩手一攤，將責任推給阿國政府及軍隊，確實有失大國風範，並重傷盟國對美的信任。但針對「今日阿富汗，明日台灣」的疑慮，近日美方頻頻表達支持和平解決兩岸關係的立場，這當然是以劍指大陸為目的。

同時拜登自稱，美軍完全撤離阿富汗的主要目的，就是將人力與財力抽調出來針對中國。但言下之意，乃同時在當地埋下一顆恐怖主義的不定時炸彈，以便牽制中國與俄羅斯，這對美方並非不利，還好中方在新疆已有所準備，否則後果不堪設想。

塔利班是阿富汗的激進基本教義派組織，主張建立伊斯蘭神權政治來治理國家。日前其主政者曾宣稱不會進行報復行動，也同意女學生可以上學，好似改頭換面。但實際上，又在逃亡喀布爾機場的路上設下障礙，同時在另一些地區也爆發零星的衝突，未來的發展如何，確實還難以逆料。

由於西方國家撤出，中國勢力自然凸顯，因為北京一向不干涉他國內政，這與西方國家形成鮮明的對比。況且在「一帶一路」倡議下，阿富汗是連接中東、中亞和歐洲的貿易樞紐，中方有意將阿富汗納入中巴經濟走廊，可以為中國提供有利的戰略基地。況且在內戰之後，兩國合作重建的空間甚大，再加上阿國豐富的地下資源，目前雙方關係尚可，中方也還在觀望。

相對的，當前北約國家撤出之際，已面臨相當困境。因其人員分散在阿國各地，要如何抵達喀布爾機場搭機，乃一大難題。尤其地面上的通路多已被塔利班把持，美軍雖有直升機可以運送，但是否能完全達到目的也還難說，況且其他國家無此條件，因而更顯現中方的有利地位，若能擔任調人，可能是這些國家目前最高的期盼。再者，若北京逆向操作，適時出手營救一些受難者，以德報怨，是否會產生一些中西之間的緩衝能量？

還有，國際貨幣基金組織(IMF)日前宣布，暫時凍結原定於23日向阿富汗發放的現值大約4.4億美元特別提款權(SDR)。再加上，阿富汗央行持有約90億美元外匯儲備，其中約70億美元存放於美國，而美方也考慮予以凍結，這對於高度依賴外援的阿富汗經濟更是雪上加霜。但是，若塔利班現將未撤出的外人夾為人質，這又將會是怎樣的場景？

總之，由於阿富汗的變局，一旦西方國家需要中方協助，阿國將會形成中國在與美國博弈時的重要籌碼。若中東地區的情勢日益險峻，勢必影響美國對於其他區域事務的關注，而中國擔任調人的角色凸顯。台灣早已成為美方的重要戰略資產，中美何時再度合作交換，端看其博弈的強度與操作手法，極為值得關注。