福建推金門水源保障 馬祖供水

邁入「十四五」，福建深化閩台水利合作。福建省水利廳總工程師林捷24日表示，將推進金門供水水源保障和馬祖供水，促進閩台深度融合發展。

中新社報導，2018年8月5日，福建泉州向金門供水工程正式通水，三年來日均供水1.3萬噸。目前，泉州向金門供水水源保障工程已納入大陸150項重大水利工程，計畫投資47.7億元（人民幣，下同），建成後晉江和金門供水水源地將實現雙水源、雙線路、多調蓄的現代化供水網絡格局。

2019年12月27日，福建連江向馬祖近期供水工程啟用。該工程屬於黃岐半島供水工程組成部分，原水取自福州市連江縣安凱鄉郭婆水庫和敖江流域塘阪水庫，經黃岐半島水廠淨化、消毒後輸送到黃岐配水廠，由黃岐配水廠專管送至對台碼頭，供水能力每小時500噸。

福建省水利廳水利工程建設處處長蕭惠梅指出，向金門供水工程正式通水，三年累計向金門供水超過1000多萬噸；向馬祖供水近期工程建成投用，實現海運輸水。

林捷透露，福建策畫生成了金門供水水源保障、馬祖供水、寧德上白石水利樞紐、閩江幹流防洪提升等15個爭取支持的重大項目，總投資859億元；「十四五」時期將加快構建「系統完備、功能協同，集約高效、綠色智能，調控有序、安全可靠」的水利基礎設施網絡，全面增強水安全保障能力。

統計數據顯示，「十三五」期間，福建省累計完成水利投資1992億元，投資規模是「十二五」時期1.7倍，居大陸前列。過去五年，福建建成大型水庫1座、中型水庫13座、小型水庫38座及一批重點引調水工程，新增供水能力22億立方公尺。