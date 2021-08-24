「拜習會」破局 港媒：習近平擬視訊出席G20峰會

香港《南華早報》引述消息報導，大陸國家主席習近平可能以視訊方式，出席10月底在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，這將使他與美國總統拜登之間的「拜習會」成為泡影。

報導指出，習近平可能不去羅馬參加G20峰會，部分原因是對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的安全擔憂，但也反映出美中關係如今缺乏進展。

消息稱，大陸高層對此尚未作出最後決定，只是傾向以視訊方式出席G20峰會。今年G20 峰會將於10月30至31日在義大利羅馬舉行。

若習近平和拜登未能在今年度G20峰會上會面，這將是自1997年以來，美國總統新上任後與大陸國家主席的會晤，時間被拖延得最長的一次。同時，鑑於習近平與拜登在羅馬G20峰會後，沒有其他會晤機會，這將很可能是自1993年以來，美國總統在新上任第一年首度未與大陸國家主席舉行峰會。

迄今為止，拜登已經與日本、韓國、英國、法國、德國等盟友國家元首進行面對面會晤，而與習近平的峰會，卻遲遲沒有下文。

拜登總統上任後，延續前政府對中國大陸的強硬政策，使北京幻想恢復美中蜜月關係的期望落空。目前，中美關係幾乎沒有任何緩和的趨勢。