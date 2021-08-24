聽新聞
test
0:00 / 0:00

「拜習會」破局 港媒：習近平擬視訊出席G20峰會

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
2013年大陸國家主席習近平與時任美國副總統拜登握手。照片／美聯社
2013年大陸國家主席習近平與時任美國副總統拜登握手。照片／美聯社

香港《南華早報》引述消息報導，大陸國家主席習近平可能以視訊方式，出席10月底在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，這將使他與美國總統拜登之間的「拜習會」成為泡影。

報導指出，習近平可能不去羅馬參加G20峰會，部分原因是對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的安全擔憂，但也反映出美中關係如今缺乏進展。

消息稱，大陸高層對此尚未作出最後決定，只是傾向以視訊方式出席G20峰會。今年G20 峰會將於10月30至31日在義大利羅馬舉行。

若習近平和拜登未能在今年度G20峰會上會面，這將是自1997年以來，美國總統新上任後與大陸國家主席的會晤，時間被拖延得最長的一次。同時，鑑於習近平與拜登在羅馬G20峰會後，沒有其他會晤機會，這將很可能是自1993年以來，美國總統在新上任第一年首度未與大陸國家主席舉行峰會。

迄今為止，拜登已經與日本、韓國、英國、法國、德國等盟友國家元首進行面對面會晤，而與習近平的峰會，卻遲遲沒有下文。

拜登總統上任後，延續前政府對中國大陸的強硬政策，使北京幻想恢復美中蜜月關係的期望落空。目前，中美關係幾乎沒有任何緩和的趨勢。

G20峰會 習近平 拜登

延伸閱讀

重返共產？習近平提「共同富裕」，富豪捐款「效忠」的進行式

南華早報：習近平擬視訊出席G20峰會 拜習會可能破局

一開始沒派軍進喀布爾救人 傳拜登憂「黑鷹計畫」重演

撤軍期限可能延長？官員：「拜登將在24小時內做決定」

相關新聞

「拜習會」破局 港媒：習近平擬視訊出席G20峰會

香港《南華早報》引述消息報導，大陸國家主席習近平可能以視訊方式，出席10月底在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，這將使...

楊潔篪以視訊方式 出席金磚國家安全事務高級代表會議

中國外交部宣布，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會以視訊方式出席24日舉行的第11次金磚國家安全事務高級代表會議，...

英計畫聯手G7制裁神學士 北京稱制裁施壓解決不了問題

英國計畫在七大工業國集團（G7）召開視訊會議討論阿富汗危機時，敦促各國領袖考慮對阿富汗激進組織神學士（或譯塔利班）祭出新制裁。大陸外交...

美病毒溯源90天到期 中：先結論後證據不可信

針對美國總統拜登下令追查COVID-19病毒來源的90天期限今天到期，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，美方的溯源報告不過...

加強思想教育 陸教育部：推進「習近平思想」課程教材

近日，大陸國家教材委員會印發《習近平新時代中國特色社會主義思想進課程教材指南》（簡稱《指南》）。《指南》明確了習近平新時...

中共「打虎」行動擴展 杭州2.5萬幹部政商關係遭查

中國政府23日發出公告，警告浙江省會杭州市內的上萬名官員們，要求他們需斷絕自己及家屬與當地企業可能存在的任何「利益沖突」。在這項通告發布的兩天前，杭州市委書記周江勇才因涉嫌嚴重違紀違法正遭調查。美聯社指出，中國政府在打貪時常用這個說法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。