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英計畫聯手G7制裁神學士 北京稱制裁施壓解決不了問題

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌24日表示，動輒制裁施壓的做法解決不了問題，只會適得其反。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人汪文斌24日表示，動輒制裁施壓的做法解決不了問題，只會適得其反。（圖／取自大陸外交部網站）

英國計畫在七大工業國集團（G7）召開視訊會議討論阿富汗危機時，敦促各國領袖考慮對阿富汗激進組織神學士（或譯塔利班）祭出新制裁。大陸外交部24日對此表示，國際社會應鼓勵和推動阿富汗局勢朝積極方向發展，支持阿富汗和平重建。「動輒制裁施壓的做法解決不了問題，只會適得其反。」

路透報導，一名不願透露姓名的英國政府官員和一名西方外交官指出，英國認為，如果神學士侵犯人權並允許其領土被用作激進分子的避難所，G7應考慮進行經濟制裁並暫停援助。

澎湃新聞報導，對此，大陸外交部發言人汪文斌於24日的例行記者會上表示，阿富汗是獨立的主權國家，美國及其盟友應當汲取歷史教訓，在涉阿問題上深刻反思，慎重行事。國際社會應鼓勵和推動阿富汗局勢朝積極方向發展，支持阿富汗和平重建，改善民生福祉，提高自主發展能力。「動輒制裁施壓的做法解決不了問題，只會適得其反。」

他說，中方認為，國際社會在推動局勢平穩過渡和國家重建進程的同時，「也有必要思考如何防止打著民主旗號對他國進行軍事干涉的行徑再次發生。我們不應讓個別國家犯錯，卻讓阿富汗人民和國際社會，特別是地區國家買單的悲劇一再上演。」

阿富汗 英國 外交部 神學士 塔利班 G7 汪文斌

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