中共「打虎」行動擴展 杭州2.5萬幹部政商關係遭查

（德國之聲中文網）中國政府23日發出公告，警告浙江省會杭州市內的上萬名官員們，要求他們需斷絕自己及家屬與當地企業可能存在的任何「利益沖突」。在這項通告發布的兩天前，杭州市委書記周江勇才因涉嫌嚴重違紀違法正遭調查。美聯社指出，中國政府在打貪時常用這個說法。

英國《金融時報》報導，杭州是包含了阿里巴巴等中國領先科技企業的總部所在地，而隨著政府加強對於科技產業的監管，杭州官員與當地企業間的關係也受到有關單位的注目。

中共中央紀律委員會（中紀委）表示，相關領導幹部應進行自查檢視，采取即時報告、書面呈交的方式反映問題，並於3個月內主動完成糾改。共有近2.5萬名地方官員是此次「自查自糾」審查的對象，在過去3年內退休的官員也在調查範圍內。調查重點則在於他們與地方企業的不法關系，例如非法借貸等行為。

根據最近黨和政府的修訂規則，高階官員不得監管其配偶或子女管理的公司所屬的行業。但如果他們的直系親屬擔任較低級別的職務或只是擔任公司的顧問，就不算有利益衝突。而中紀委也強調：「即便領導干部本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外。」

24日，中新網引述中國最高人民檢察院官方微信消息稱，最高人民檢察院依法分別對貴州省政協原黨組書記、主席王富玉和青海省人民檢察院原黨組書記、檢察長蒙永山決定逮捕。報導稱，兩人涉嫌受賄等罪。

杭州成「打虎」行動目標

中國當局對於杭州市政府政商關係的擴大審查行動，發生在杭州市委書記周江勇落馬的兩天後。據悉，周江勇在3年前上任，任內熱衷發展科技業，也與阿裡巴巴有著密切互動。

而在周江勇被查之前，近幾個月浙江省內也另有兩名高官因貪腐而受到調查。中國《財新網》稱，周江勇是2017年中國十九大以來浙江首名落馬高官，同時也代表中央的「打虎」行動版圖再次擴張。

《華爾街日報》報導，2019年，周江勇曾公開授予阿裡巴巴創辦人馬雲「功勳杭州人」的榮譽稱號，而馬雲當時也在致辭時稱，杭州政府和阿裡巴巴之間，代表了一種「全新的政企關係，一種親情關係」。

中紀委並沒有將周江勇的拘留與任何公司或企業家連結起來，然而《金融時報》報導稱，自從馬雲創立的金融科技平台螞蟻金服約370億美元的IPO計畫，被監管機構在最後一刻叫停後，杭州官員和當地企業之間可能存在的關聯就一直受到審查。

螞蟻金服集團的IPO本是全球最大的IPO，但在馬雲公開批評中國金融監管機構和中國的國有銀行後的幾天內，中國國家主席習近平親自作出停止上市的決定。

《華爾街日報》報導，根據杭州市政府官網此前發布的一份公告顯示，阿裡巴巴和杭州市政府曾簽訂一項全面深化戰略合作協議。這份公告後來又從政府官網上被撤下。

周江勇最後一次公開露面是週五（8月20日）出席杭州市碳達峰碳中和工作領導小組第一次（擴大）會議，並在會上發表講話，兩天後便傳出周江勇落馬的消息

目前在杭州市人民政府的官方網站上，已無法搜索到任何周江勇的個人訊息，有關周江勇以領導小組組長身份主持前日會議的相關報導也被撤下。

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