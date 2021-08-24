港版國安法發威 港媒：歌手何韻詩已被盯上

在香港國安法持續執行下，香港泛民派組織紛紛宣布解散或停止運作，但中共官媒稱，解散不等於可抹走過去所犯刑責。港媒披露，早前支援抗爭者的「六一二基金」表明將會停止運作，但其信託人之一、歌手何韻詩在香港國安法前後的多次行動，已引起執法部門關注。

據香港星島日報報導，何韻詩近年日趨活躍，被有關方面認為涉及「反中亂港」。她參與的政治活動中，包括去年七月十一日公開支持泛民派為立法會選舉提出的初選，在「初選」當日為參加者黃之鋒、岑敖暉、朱凱迪、袁嘉蔚、何桂藍及張昆陽站台，並呼籲市民參與「投票」。

報導指，泛民派的初選早前已涉違反國安法，四十七名參與人士已被拘控，參與協助該活動的其他個人或組織，亦有可能面對不同的方式追究。

報導稱，何韻詩有可能被查的不只是國安法生效後或和該條例相關的行動，其他涉嫌違法的事件都一樣有納入可能。去年支聯會舉辦的六四燭光晚會，何亦有出席。該次集會被警方發出反對通知書。

何韻詩除了在香港，同時還涉及境外活動，報導指，二〇一九年七月，何韻詩出席了日內瓦的「聯合國人權理事會會議」，會上她就反修例期間香港的人權狀況發言，聲稱港警向手無寸鐵示威者開槍射擊，要求聯合國把中國從人權理事會除名。

同年九月二十九日，何韻詩在台灣出席「九‧二九台港大遊行-撐港反極權」活動，公開聲援香港抗爭者。

同月，何韻詩聯同前「香港眾志」黃之鋒、時任「大專學界國際事務代表團」發言人張昆陽、「中國人權」執行主任譚競嫦及政治學者加內特（Daniel Garrett）共五人組織代表團，接受「美國國會及行政當局中國委員會」邀請，就香港局勢及《香港人權及民主法案》，以示對香港的支持。

何韻詩批評「中共領導人鐵腕政權興起」令「一國兩制」走向死亡。在美期間，何韻詩與黃之鋒等在美國國會眾議院大樓舉行記者會，再次呼籲通過法案。

報導說，何韻詩積極投入反修例示威活動，她擔任信託人的「六一二基金」為示威人士提供金錢、醫療、法律等援助，該基金的組織及運作是否完全合法是執法機構日後調查的重點，當中包括基金是否以社團或公司形式註冊，以及其財政運作。