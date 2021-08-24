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一連三日 共軍將在三大海域實彈射擊

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共解放軍將在三大海域進行實彈演習。（香港文匯網）
中共解放軍將在三大海域進行實彈演習。（香港文匯網）

據香港文匯網，23日，中國大陸海事部門發布多條航行警告引發關注，禁航訊息顯示，解放軍將在多處區域進行實彈射擊，禁止船舶駛入。演習地點包括南海、黃海北部，以及渤海海峽長島海域，禁航時間由今日（24日）凌晨零時起，直至周四（26日）晚午夜。

中共解放軍早前曾於8月18日至20日一連三日在南海進行軍事訓練。上月底至本月初，解放軍亦密集在渤海、黃海、東海和南海進行多次軍事訓練或實彈射擊。大陸有軍事專家指，中共解放軍密集演練是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應與「亮劍」。

廣東海事局的航行警告顯示，共軍將在8月25日9時至下午6時於南海南澳附近海域實彈射擊演習。

丹東海事局航行警告顯示，黃海北部大鹿島自8月24日0時至26日晚上12時，將在四點連線範圍內進行實彈射擊。

煙台海事局航行警告稱，渤海海峽長島海域，將於8月24日至25日每天5時30分至下午1時30分進行實彈射擊訓練，禁止船隻駛入訓練涉及的區域。

南海 解放軍 演習

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