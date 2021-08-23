許家印正與越秀洽談出售恆大香港總部大樓

據經濟觀察網報導，中國恆大計畫以105億元人民幣將其香港總部大樓出售予越秀地產。據報，恆大此前曾提出156億元的意向價。一位接近交易的人士透露，「雙方確實有接觸，在談，但目前還沒有談定。」該人士還補充，該筆交易是許家印親自參與洽談。

據該網引述知情人士報導，越秀希望在香港覓得全幢商廈自用，以配合業務發展。

不過，越秀地產有關負責人對經濟觀察網回應：「越秀地產上市公司層面不清楚有關交易」。

公開信息顯示，恆大香港總部大樓位於灣仔，是中國恆大在2015年以125億港元（16億美元）購入。

據越秀地產近期發布的中期業績數據，截至6月底，越秀地產的現金及現金等價物及監控戶存款總額約為400億元。

8月20日凌晨，恆大集團發布公告稱接受了人民銀行、銀保監會的約談，稱將「以最大決心、最大力度保持公司經營穩定，化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定」。