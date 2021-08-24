遏阻惡性競爭 審計違法零容忍

大陸國務院辦公廳23日公布的「關於進一步規範財務審計秩序促進註册會計師行業健康發展的意見」提出，引導會計師事務所強化內部管理。嚴厲打擊會計審計違法違規行為，發現一起、查處一起，做到「零容忍」，曝光典型案例，樹行業正氣。

中新社報導，會計師事務所內部管理水平，直接影響註册會計師執業質量。少數會計師事務所過於注重規模擴張，疏於內部治理，存在一定「山頭主義」、「分灶吃飯」現象，持續發展的根基不穩，埋下了風險隱患。

大陸財政部官員指出，近年來發生的審計失敗案例，多與會計師事務所內部治理出現問題、導致質量控制流於形式有關。大陸財政部將制定推出會計師事務所一體化管理辦法，加強檢查評估並納入綜合排名。

大陸財政部將採取措施，整治行業潛規則，包括：會計師事務所無證經營、註册會計師掛名執業、網絡售賣審計報告、註册會計師超出勝任能力執業等問題，堅決糾正會計師事務所違反職業規範和道德規範。同時，建立行業誠信約束制度，完善統一的投訴舉報渠道。

近期，部分企業壓低中標價格，部分會計師事務所為承攬業務壓低報價，導致審計收費不合理降低，引發行業低價惡性競爭，直接影響審計質量，更引發了「劣幣驅逐良幣」的現象。合規經營的會計師事務所難以獲取合理收入、人才流失等制約了行業長遠發展。

目前，大陸財政部正會同相關部門加快研究制定、完善國有企業、上市公司選聘會計師事務所有關規定，引導形成以質量為導向的選聘機制。同時，進一步壓實企業審計委員會責任，要求企業按照客觀、公正的原則選聘執業質量高、獨立性強、職業操守好的會計師事務所，發揮註册會計師對企業的審計把關作用。

對違反規定的企業和壓價競爭的會計師事務所嚴肅追責並公告，遏制行業低價惡性競爭，為提高註册會計師審計質量提供制度保障。