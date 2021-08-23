復星醫藥：上半年淨利106億 港澳新冠疫苗收入逾21億

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
復星醫藥大樓外觀。特派記者林宸誼/上海攝影
復星醫藥大樓外觀。特派記者林宸誼/上海攝影

復星醫藥23日晚間公布2021上半年財報，營收人民幣169.5億元（新台幣728.9億元），年增20.8%；淨利潤人民幣24.8億元（新台幣106.6億元），年增44.7%。

值得關注的是，復星醫藥在財報中公布，與德國BioNTech合作的mRNA 新冠疫苗，上半年在港澳納入政府接種計畫，實現收入5億多元（新台幣21.5億元），該疫苗截至8月20日於香港及澳門分別累計接種 431.4萬劑、8.7萬劑，共計接種440.1萬劑。

對於淨利潤較上年同期增加，復星醫藥表示主要持有的新冠疫苗研發公司BioNTech等金融資產報告期內公允價值上升。

除了香港、澳門的政府接種計畫，復星醫藥在財報中指出，7月還與包括台積電、鴻海、永齡基金會以及慈濟基金會簽訂共計1,500萬劑 mRNA 新冠疫苗的銷售協議，該疫苗將被買方捐贈予台灣疾病管制機構用於當地接種。

從治療領域來看，上半年復星醫藥增長最快的是抗腫瘤及免疫調節核心產品，年增256.69%。

在財報中，復星醫藥將mRNA新冠疫苗歸於抗感染核心產品，該類別營收年增45.30%，復星醫藥表示，主要是報告期內復必泰（mRNA新冠疫苗）的收入貢獻以及米卡芬淨的銷售收入增長。

財報還顯示，mRNA 新冠疫苗BNT162b2 於大陸境內（不包括港澳台）處於II期臨床試驗階段，相關工作正有序推進中。

在下半年的經營展望中，復星醫藥提到，將推進包括 mRNA 新冠疫苗等新產品上市以及重點品種的銷售上量，推進包括與開拓藥業的產品戰略合作等許可專案的進展，持續推進集團內產能整合和提升，以及原料端優化。

復星醫藥還透露，印度控股子公司 Gland Pharma 落實俄羅斯「Sputnik V」疫苗於印度海德拉巴工廠的受託生產。

復星醫藥23日在A股報68.44元，漲7.9%；港股報54.25港元，漲7%。

復星醫藥在財報中，將mRNA新冠疫苗歸於抗感染核心產品。復星醫藥財報截圖
復星醫藥在財報中，將mRNA新冠疫苗歸於抗感染核心產品。復星醫藥財報截圖

新冠疫苗 人民幣 香港

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