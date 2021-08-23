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大陸3天連打2虎 今年落馬中管幹部已有21人
中共中央紀委國家監委網站23日發布消息，遼寧省政協前副主席薛恒涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據了解，今年落馬的大陸中管幹部增加至21人。
澎湃新聞報導，薛恒1955年11月生，遼寧省綏中人，先後擔任過遼寧省民政廳廳長、黨組書記，丹東市委書記，營口市委書記等，2011年獲任遼寧省政府副省長，他曾於2011年到2013年兼任省公安廳廳長、黨委書記，2016年任遼寧省政協副主席。
三天之內，中共中央紀委國家監委連打兩「虎」。就在21日晚間，浙江省委常委、中共杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
隨著薛恒、周江勇被查，今年落馬的中管幹部增至21人。其中，今年年初被通報落馬的遼寧省政協前副主席李文喜，曾擔任過9年的遼寧省公安廳廳長。
公開資料顯示，李文喜於2002年出任遼寧省公安廳廳長，2008年任遼寧省政協副主席，繼續兼任省公安廳廳長。2011年，遼寧省十一屆人大常委會第二十二次會議通過，免去李文喜的遼寧省公安廳廳長職務，李文喜已達到省公安廳廳長任職年齡界限，專任省政協副主席。
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