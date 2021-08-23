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拜登提名新任駐北京大使 大陸外交部這麼說

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞

8月23日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會，有記者就美國總統拜登提名伯恩斯為新任美國駐北京大使一事提問。

據陸媒澎湃新聞報導，汪文斌表示，中方注意到美國總統拜登提名前副國務卿伯恩斯擔任駐中國大陸大使的報導。中方希望新任的大使致力於促進中美兩國的友好合作，為推動中美關係健康穩定發展，發揮建設性的作用。

此前，中國國際問題研究院美國所助理研究員張騰軍指出，伯恩斯被提名為駐陸大使，不一定表示當下中美關係有所緩和。伯恩斯提名較晚，實際可能是有意為之，不排除是拜登政府在對中政策上試圖表現出不慌不亂的姿態，而並非因為對中美關係的緩和預期而做出此決定。

大陸外交學院教授李海東則表示，他曾聽過伯恩斯在美國的演講，認為伯恩斯對中政策的理解和認識並不偏激，觀點相對較平衡、全面。儘管伯恩斯以往未擔任專門處理中國事務的官職，但在國務院期間處理的眾多事務涉及中國，且其在哈佛執教時許多主題聚焦中國，對中國還是比較了解。

另針對美國副總統賀錦麗將前往新加坡和越南訪問，汪文斌表示，中方一貫主張國與國之間的交流應當有利於促進國家之間的互信，有利於維護地區和世界的和平穩定。

拜登 汪文斌

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