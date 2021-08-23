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8/24至8/26 共軍將在渤海、黃海、南海進行實彈射擊

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
據廣東海事局發布：南海，8月25日0900時至1800時，連線水域範圍內進行實彈射擊。大陸海事局
據廣東海事局發布：南海，8月25日0900時至1800時，連線水域範圍內進行實彈射擊。大陸海事局

廣東海事局發布：「粵航警191/21，南海，8月25日0900時至1800時，以下四點連線水域範圍內進行實彈射擊」。

（1）23-29-42N 116-54-06E，（2）23-31-12N 116-56-48E，（3）23-27-54N 116-58-30E，（4）23-27-54N 116-55-54E。禁止船舶進入。

據丹東海事局發布：「黃海北部，大鹿島，自8月24日0000時至26日2400時，將在以下4點連線範圍內進行實彈射擊」。

(1)  39-30N；123-40E。(2) 39-30N；123-45E。(3)  39-25N；123-45E。(4) 39-25N；123-40E。禁止駛入。

據煙台海事局發布：「渤海海峽，長島海域，8月24日至25日，每天0530時1330時，以下區域進行實彈射擊訓練」。

區域一:  A1：38-05N/120-47E； A2：38-05N/120-52E；A3：37-58N/120-52E； A4：37-58N/120-47E。

區域二:  B1：37-55N/120-48E； B2：37-57N/120-51E；B3：37-54N/120-51E； B4：37-54N/120-47E。

區域三:  C1：37-59N/120-55E； C2：37-55N/120-58E；C3：37-55N/120-50E； C4：37-59N/120-50E。

8月25日至26日，每天0530時至1330時，以下區域進行實彈射擊訓練：

區域四: D1：38-25N/120-57E； D2：38-27N/121-00E；D3：38-25N/121-01E； D4：38-24N/120-59E。

區域五:  E1：38-22N/120-58E； E2：38-22N/121-02E；E3：38-19N/121-02E； E4：38-20N/120-58E。

區域六:  F1：38-19N/120-53E； F2：38-21N/120-57E；F3：38-17N/120-57E； F4：38-18N/120-53E。

區域七: G1：38-13N/120-48E； G2：38-14N/120-51E；G3：38-11N/120-52E； G4：38-12N/120-48E。

禁止駛入。

廣東 南海 台海

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