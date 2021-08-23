張崑陽：北京打壓不會停止 香港反抗運動將地下化

(德國之聲中文網) 德國之聲：可以與我們分享一下您為何選擇到美國尋求政治庇護，而非與其他香港民主運動人士一樣，選擇到英國去尋求庇護呢?

張崑陽: 我要想自己如何在這個運動中分工，畢竟目前有羅冠聰在英國，然後許智峰在澳大利亞，所以其實如果我在選擇去美國，可能在分工上也是一個比較好的選擇，因為這樣我們都能在不同地方為香港做一些倡議工作。對我們來說，美國是推動倡議工作中很重要的一個國家。

同時，美國的約翰霍普金斯大學的高等國際研究學院也提供我獎學金去就讀碩士學位，所以在美國念書跟生活對我來說，可能會比較有定居下來的感覺。這就是大概為何我選擇在美國申請政治庇護，因為我希望能在華府長遠的生活下去。

德國之聲：香港的保安局在你宣布於美國尋求政治庇護後，公開表示將對任何危害國安的人追究到底。你如何看待香港政府這樣的反應？

張崑陽：我自己的反應是，香港保安局這麼做再次展現了國安法荒謬的地方，也就是在於他們可以跨國界的去通緝或追捕任何人。同時，他們的表態顯示香港政府不會容許其他已經離開香港的人繼續去展開不同的行動，來損害香港政府所謂的國家安全。

我們也知道中國共產黨的勢力在全世界的滲透也是非常嚴重，所以這個消息會不會意味著未來在海外流亡的港人還是會受到中國共產黨勢力的騷擾。我當然知道香港政府不可能把我引渡回香港，但同時，我在美國還是要小心自己的行動，畢竟我已經公開自己的所在地。

德國之聲：自從你去年宣布流亡後，香港政府持續以國安法對公民社會的不同領域跟層級進行打壓，包含有47名民主派人士因參與立法會初選被香港政府以危害國安法的名義關押。你會如何形容香港過去一年來在國安法影響下的發展？

張崑陽：說實在的，我老早就知道香港的情況會繼續壞下去，因為習近平現在明顯是鐵了心要把香港的公民社會跟自由完全收緊，所以香港公民社會組織的瓦解是香港政府一定要促成的局面，要不然中國政府不可能達成政治任務，習近平也要藉此對外展現他成功鎮壓香港，為自己接下來在20大的連任鋪路。

在2022年習近平成功連任前，他依然要繼續把香港所有的反對跟抗爭力量一網打盡。自從今年初香港政府大規模抓捕參與民主派初選的人士後，我就知道中國政府的打壓不會停止。就算國際社會對中國政府進行制裁，短期內我認為他們還是很難阻止中國政府對香港的打壓。

我認為北京對香港公民社會的鎮壓會持續，新聞媒體丶文化人的創作跟教育界也會持續面對打壓。

德國之聲：在香港政府加強打壓力道的同時，越來越多公民社會團體被迫解散，也越來越多有知名度的香港人士都宣布他們已離開香港，跟你一樣選擇流亡。你認為國安法下的流亡潮，會不會讓香港內部抵抗的力量變的越來越小？

張崑陽：當然不可能說在香港政府加強打壓力道的同時，公民社會團體的消失不會對社會造成影響。我不認為這代表香港公民社會會消失，我反而覺得這更加證明下一階段香港本地的反抗運動會地下化，透過人與人的連結，以非傳統組織的方式去推展工作。我希望他們能藉此保存公民社會現有的力量。

短時間來看，中國政府在思想上很難對香港公民社會進行洗腦，或是完全消除香港人對中國政府的反感。在這樣的情況下，只要我們找到方法去保存思想，不同人在地下化的組織推動不同的工作，我覺得香港本地的抵抗運動還是很有希望的。

我認為香港社會現在像是蘇聯時期東歐的公民社會，就是以地下化的方式去推展不同的工作，保存一些不同的思想。他們能透過在這些夾縫中生存，保存了一些公民社會的力量，然後在未來發展出一些可能性。

德國之聲：對於流亡海外的港人來說，接下來國際游說工作最重要的目標會是什麼？

張崑陽：過去的國際游說工作大概有兩個方向，我們現在也應該要延續那兩項工作，因為還有一些事情沒有完成。雖然一些國家都推出便利港人尋求庇護的「救生艇」政策，但其實像美國仍未通過對香港很重要的援助政策，但他們一旦通過了，就會對港人非常有用，所以各國的救援港人政策仍然有可以改善的地方。

雖然各國政府也制裁了不少香港跟中國官員，但我希望未來他們能擴大制裁的範圍，可以將目標轉向大型中國金融企業，對他們一些金融系統產生影響，這樣才能更加影響中國政府經濟上的命脈。

我認為未來的倡議工作仍能有兩個主要方向，但這需要海外港人共同努力，達成共識。比方說，海外港人能否透過各國政府的支援去維持他們的活動或社群連結。現在已經很多人都逃亡海外或移民，而我們也知道香港政府不代表許多香港人，那有沒有可能外國政府可以幫助港人在海外有社群連結，不一定要是很政治化，甚至可以是身份認同或歷史文化的傳承。

我相信這些行動在外國政府的支持下是有可能推展的。我相信各國政府內部現在有一些類似的想法，考慮是否資助港人在海外的民主運動，讓他們能發展出海外社群。第二個倡議行動能努力的是，有沒有可能當國際社會認同一國兩制已經瓦解時，大國的政府去聯合國做出相關的申訴，討論如何進一步因中國違反中英聯合聲明而制裁它。

透過這樣的情況，各國政府或許能協助港人在未來可以重新建立民主，我認為這是最重要的事情。

德國之聲：上周，香港警方國安處的員警逮捕了四名港大學生，以國安法起訴他們上個月曾通過悼念「七一襲警案」嫌犯的議案。你如何看待香港警方現在以國安法打壓學生組織的作法，以及它可能帶來的影響？

張崑陽：對這整件事情，其實我是非常憤怒，也感到非常荒謬，因為這些學生其實非常無辜，目前也還沒完成大學學位。在通過議案受到各界撻伐後，他們也立即公開道歉，可以看得出他們非常惶恐。

事發後，香港大學校方沒有出來為他們站台，反而幫助香港政府搜集證據，並提告他們。這一切都是很荒謬的，包含法官稱他們的做法是宣揚恐怖主義。雖然有人認為七月一日當天凶嫌以刀去攻擊一名警察是一件暴力的事情，有些比較會說「人話」的建制派代表也稱該事件是社會悲劇，畢竟香港政府也應該反思為何社會上會有人如此恨警察，以及在襲警後也選擇自殺來了結生命。

即便香港政府不同意學生悼念凶嫌，也不可能以「宣揚恐怖主義」來告他們，因為荒謬的是何謂恐怖主義？國際法上對恐怖主義有很嚴謹的定義，當然香港國安法對恐怖主義的定義完全沒有遵從國際法的定義，所以現在這群學生便被當局以國安法下的「宣揚恐怖主義」罪名關押，也不知道他們何時會獲釋。這一切都是令人氣憤的。

德國之聲：你接下來在美國有哪些規劃？

張崑陽：我很期待接下來即將去約翰霍普金斯大學就讀的學程，因為它在國際關系領域很有名，我也希望在未來兩年能學習更多知識，讓我更了解美國在處理地緣政治沖突時，如何制定相關的外交政策。

當我更加了解這些因素後，才有可能進一步去思考如何制定與香港游說相關的長遠策略。這其中會包含我們該透過哪些方式去說服美國官員。不只美國，海外港人在各個國家的游說未來可能越來越困難，因為畢竟街頭沒有抗爭，也不像2019年當時全球高度關注香港局勢發展。未來國際的關注度一定會減少，所以我們的主要任務是如何讓各國政府持續將香港放入政策制定的議程中。

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