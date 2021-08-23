市委書記落馬後 杭州加強管理政商關係突出問題

大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，在他落馬後，中共中央紀委發布，為進一步優化親清政商關係，杭州市紀委監委以抓好中共中央巡視反饋問題整改為切入點，部署開展影響親清政商關係突出問題專項治理。

此次專項治理主要聚焦領導幹部防止利益衝突事項自查自糾、領導幹部違規借貸專項治理回頭看，以及規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為三個方面，覆蓋全體在職以及近三年以來退休、離職的市管領導幹部。全市各地各單位則同步開展本級管理領導幹部自查自糾。

治理期間，杭州市重點明確了可能存在的10種利益衝突情形，要求領導幹部進行自查檢視，採取即時報告、書面呈交的方式反映問題，並於3個月內主動完成糾改。之後，市紀委監委根據自查申報的內容，結合信訪舉報和巡視巡察等反映的相關問題線索，以抽查人數不少於自查人數的10%，對市管領導幹部問題糾改完成情況進行再檢查。據統計，自開展專項治理以來，各地各單位共組織24849名相關幹部進行自查檢視。

在領導幹部違規借貸專項治理回頭看中，為加強監督檢查，鞏固治理成果，市紀委監委牽頭有關部門組織對涉及相關人員及款項進行逐人逐筆核實，對發現未按規定報告或者存在違規借貸問題的，進行嚴肅問責，涉嫌違紀違法行為的堅決查處。

本次專項治理要求，即便領導幹部本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外。為進一步規範市管領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企，市紀委監委、市委組織部協同行動，組織部門結合領導幹部個人重大事項報告開展核查，紀檢監察機關則根據核查結果開展隨機抽查、重點查核，對未如實填報、未按規定糾改或糾改敷衍了事、弄虛作假的予以問責，涉嫌以權謀私、利益輸送的一律嚴肅查處，並加大案件查辦曝光力度。