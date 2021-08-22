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共軍試射新飛彈 媒體指「東風新成員」填補射程空白

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
共軍試射新型飛彈，媒體指東風新成員填補射程空白。央視新聞畫面
共軍試射新型飛彈，媒體指東風新成員填補射程空白。央視新聞畫面

近日，有關中共火箭軍成功發射兩枚新型導彈的消息受到關注。

據央視新聞報導，火箭軍常規導彈第一旅克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速反應，成功發射兩枚新型導彈，精準命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點。

報導指，此次發射成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。

據環球網報導，香港南華早報引述澳門軍事觀察家黃彤指，根據照片和影片分析，這次試射的導彈很可能是東風-16中近程彈道導彈家族的新成員，例如東風-16B或東風-16C的某個改型。

美國全球安全網站提到，東風-16系列導彈的射程約為800-1500公里，填補了東風-15戰術彈道導彈和東風-21中程彈道導彈之間的空白，它可以攜帶包括鑽地彈在內的多種彈頭。

如果是東風-16導彈家族的新型號，它具備什麼特性？

大陸軍事專家宋忠平告訴環球時報，表示該演習發射的新型導彈，彈體採用現有的成熟技術，而彈頭則採用了新技術，具有新的制導系統和更強的抗干擾功能。

他表示，通過精確定位關鍵的敵方設施，這種導彈可癱瘓整個敵方系統，為解放軍提供了一種重要的戰術；演習證明這種新型導彈已經做好了戰鬥準備。

另據央視報導，該火箭軍部隊使用公路機動導彈車輛，利用夜間快速機動，在接到發射命令後，部隊啟動發射序列的時間比以往記錄的時間少一半。宋忠平表示，這意味著該導彈具有快速反應能力，自動化、信息化和智能化程度更高。

央視還提到，這種新導彈的最大突破是成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，說明該導彈採用了之前沒有的新彈頭，可排除是集束彈頭或鑽地彈的可能；有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點，是癱毀而不是常規說的摧毀，且針對的是關鍵信息節點，並提升先遣破敵能力。

報導反問，哪種解放軍此前沒有公開裝備過的新彈頭，能用於第一波攻擊（先遣破敵）並癱瘓對手的關鍵信息節點？又稱電磁脈衝彈頭似乎是非常合理的解釋——這種新概念武器可利用瞬間高強電磁脈衝，讓對手的電子設備瞬間報廢。美國空軍在2012年也曾成功測試過類似武器，令一整幢軍事建築物內的電腦陷入癱瘓。根據美軍設想，這種電磁脈衝彈就是用在第一波攻擊，讓對手指揮中樞的電子設備全部癱瘓或損壞，進而失去對戰場的控制能力。

報導說，解放軍這種導彈到底裝備了什麽新彈頭，目前還沒有結論。但外界普遍認為，解放軍此舉針對台灣的意圖明顯。

報導引述美國國家利益網站稱，解放軍東風-16系列導彈，主要用於接替早先瞄準台灣的東風-11和東風-15戰術導彈。觀察家注意到，解放軍東部戰區近日派遣軍艦、反潛機和戰鬥機在台灣西南和東南方向附近海空域進行聯合實彈攻擊等軍事演習。

分析人士預測，如果爆發台海衝突，解放軍兩棲登陸開始之前，可能首先將通過電磁戰和網路戰癱瘓台軍的指揮，然後是密集的導彈及空中和海上攻擊，摧毀對手的防禦能力。

宋忠平說，解放軍火箭部隊將在台海潛在衝突中使用新型導彈及其他所有導彈，不僅能打擊分裂主義勢力，也將打擊外國干涉勢力。南華早報也認為，解放軍新導彈不但針對台灣，同時也針對干涉台海的美國和日本。

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