阿富汗局勢持續動盪 陸使館提醒大陸公民遵宗教風俗

阿富汗局勢持續動盪，在此之際，中國大陸駐阿富汗大使館連續兩天發布安全警示。

中國大陸駐阿富汗大使館官方微信公眾號21日發布消息指，在此非常時期，為切實保護自身安全，在阿富汗中國公民更加嚴格遵守伊斯蘭教風俗習慣，特別注意在公開場合著裝、餐飲等不要犯忌。

大使館稱，當前新政府尚未成立，社會秩序尚未恢復，違法行為頻發。喀布爾機場等地仍較為混亂。請大家遠離危險地區，加強自身防護。

據香港01報導，此前，在8月20日，中國大陸駐阿富汗使館網站發布提醒，強調當前阿富汗安全形勢極為複雜嚴峻，「為保障在阿中國公民生命財產安全，請尚未向中國駐阿富汗使館報備的在阿中國公民（含港澳台同胞）速告現住址、行程、本人及國內親屬聯繫方式」，有知情者也可向中國駐阿富汗使館提供相關訊息。

阿富汗局勢突變，神學士重新掌權後，中方態度受矚。大陸國務委員兼外交部長王毅8月20日應約與義大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）通電話。雙方重點就阿富汗局勢交換意見。王毅表示，神學士發言人多次針對國際社會關切作出積極回應，展現合作姿態。

王毅指出，國際社會關注阿富汗的未來走向，各方的共識是希望阿富汗構建開放包容的政治體制，奉行溫和穩健的內外政策，與所有恐怖組織進行徹底切割。「聽其言並觀其行」，希望阿富汗的局勢能繼續朝著正確方向向前發展。同時也要看到，阿富汗國內仍存在諸多不穩定因素，神學士下步的政策形成也具有不確定性。

王毅說，阿富汗的未來還是應由阿富汗人民決定，各方應尊重阿富汗自己的選擇，當然國際社會也有必要發揮應有作用。中方一貫支持義大利在國際事務中發揮積極作用，支持義大利承擔好G20輪值主席國職責並為推動解決阿富汗問題作出積極貢獻。