快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杭州書記周江勇落馬！前一天還露面 曾搜捕金錢豹受關注

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法。圖／百度
大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法。圖／百度

今日大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正受調查。而被查前一日，周江勇還出席參加會議，也曾經搜捕金錢豹受到關注。

據陸媒綜合報導，他在今日被宣布被查前一日，昨日下午杭州市碳達峰碳中和工作領導小組第一次擴大會議召開，周江勇還以「市碳達峰碳中和工作領導小組組長」的身份出席會議。

周江勇長期在浙江工作。無論是在溫州還是在杭州，周江勇都受到關注。改革開放以來，溫州的經濟發展速度在浙江受到矚目，特別是民營經濟。

他在擔任溫州市委書記不久，2017年6月，周江勇公開駁斥「溫州大潰敗」言論。他表示，「局部金融風波那麼難的時候，我們都已經挺過來了，現在溫州經濟企穩回升向好，我們一定會發展得更好」。

2018年5月14日，杭州市委召開全市領導幹部會議。會議上，周江勇任杭州市委書記。在杭州任上，周江勇曾大力推進數字經濟。履新杭州市委書記，周江勇提出，要打造全國數字經濟第一城。

今年5月，因為「搜捕外逃金錢豹」事件，周江勇還備受外界關注。據杭州發佈消息，5月11日晚，周江勇再赴富陽區、西湖區，就金錢豹外逃處置工作進行督察指導，他說，要全力以赴、爭分奪秒搜捕外逃金錢豹。如今，金錢豹還未搜到，他自己成了被拿下的「老虎」。

此外，2018年11月，周江勇曾在浙江日報發表「找准深化清廉杭州建設著力點」的文章。他在文中大談如何反腐，杭州作為省會城市，有責任、有條件在推進清廉建設上更進一步、更深一籌。

延伸閱讀

杭州市委書記周江勇涉嫌違紀落馬 正受調查

「把微波爐扔了」總裁禁員工熱飯：請自己吃冷的

浙江嘉興機場 獲准興建

北美館碳中和案又惹議 植林台灣肖楠離譜變中國翠柏？

相關新聞

杭州書記周江勇落馬！前一天還露面 曾搜捕金錢豹受關注

今日大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正受調查。而被查前一日，周江勇還出席參加會議，也曾經搜捕金...

香港律師會理事改選 羅彰南以安全為由退選

香港律師會理事改選將於24日舉行，被認為是開明派的參選人、現任理事羅彰南宣布退選。羅彰南以個人及家人安全為由，促請會員下...

杭州市委書記周江勇涉嫌違紀落馬 正受調查

今日大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

憂新東方崩盤…中國留學教父俞敏洪 被雙減政策逼哭

中國7月頒布「雙減」（減輕學生作業和校外培訓負擔）政策，校外培訓機構面臨滅頂之災，英語培訓龍頭新東方也在劫難逃，公司創辦...

內蒙初中生被母親帶去補習班 他轉頭帶警察去查抄

內蒙古呼和浩特玉泉區原培訓機構「嚴師學堂」在教育部公布「雙減」政策後，掛羊頭賣狗肉，打著夏令營的旗號補課，被初中生舉報並...

大陸學者田飛龍︰北京須評估美、港脫鉤風險

剛結束的中國全國人大常委會會議未就反外國制裁法納入香港基本法進行表決，港府對此表示，人大所作決定是以香港利益為依歸；內地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。