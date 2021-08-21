杭州書記周江勇落馬！前一天還露面 曾搜捕金錢豹受關注

今日大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正受調查。而被查前一日，周江勇還出席參加會議，也曾經搜捕金錢豹受到關注。

據陸媒綜合報導，他在今日被宣布被查前一日，昨日下午杭州市碳達峰碳中和工作領導小組第一次擴大會議召開，周江勇還以「市碳達峰碳中和工作領導小組組長」的身份出席會議。

周江勇長期在浙江工作。無論是在溫州還是在杭州，周江勇都受到關注。改革開放以來，溫州的經濟發展速度在浙江受到矚目，特別是民營經濟。

他在擔任溫州市委書記不久，2017年6月，周江勇公開駁斥「溫州大潰敗」言論。他表示，「局部金融風波那麼難的時候，我們都已經挺過來了，現在溫州經濟企穩回升向好，我們一定會發展得更好」。

2018年5月14日，杭州市委召開全市領導幹部會議。會議上，周江勇任杭州市委書記。在杭州任上，周江勇曾大力推進數字經濟。履新杭州市委書記，周江勇提出，要打造全國數字經濟第一城。

今年5月，因為「搜捕外逃金錢豹」事件，周江勇還備受外界關注。據杭州發佈消息，5月11日晚，周江勇再赴富陽區、西湖區，就金錢豹外逃處置工作進行督察指導，他說，要全力以赴、爭分奪秒搜捕外逃金錢豹。如今，金錢豹還未搜到，他自己成了被拿下的「老虎」。

此外，2018年11月，周江勇曾在浙江日報發表「找准深化清廉杭州建設著力點」的文章。他在文中大談如何反腐，杭州作為省會城市，有責任、有條件在推進清廉建設上更進一步、更深一籌。