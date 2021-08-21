香港律師會理事改選 羅彰南以安全為由退選

香港律師會理事改選將於24日舉行，被認為是開明派的參選人、現任理事羅彰南宣布退選。羅彰南以個人及家人安全為由，促請會員下周二在公開、公平選舉中投選心儀的候選人。

據明報等港媒報導，香港律師會會長彭韻僖書面回應指出，接獲一名理事會選舉候選人通知，表示他收到與他退出選舉有關的恐嚇。律師會認真看待恐嚇的指控，已建議有關候選人向警方報案，律師會也向警方報案。

羅彰南之前被指在律師會訪京團期間，私下向時任最高人民法院副院長提及自己在大陸的案件。羅彰南在聲明中否認退選與此有關，稱當時向法官高曉力提到自己在大陸一宗案件代表原告，等候逾年仍未審訊，但是同時強調未提及案件細節、「完全適當」，又稱律師會其後已調查，結論是無不妥當。

「港版國安法」實施後，香港多個泛民主派團體陸續宣布解散，官方近日開始針對香港律師會選舉。香港特首林鄭月娥日前指出，律師會若被政治凌駕專業，政府將考慮與其終止關係。