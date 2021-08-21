快訊

金曲32／Hebe《無人知曉》製作人陳建騏摘金 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杭州市委書記周江勇涉嫌違紀落馬 正受調查

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇落馬。圖／新浪網
大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇落馬。圖／新浪網

今日大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據中央紀委國家監委網站消息，周江勇1967年生，浙江寧波人，1985年8月參加工作，1992年11月加入中國共產黨，省委黨校研究生，工商管理碩士。

他曾任共青團鄞縣縣委書記，長期在浙江工作，仕途歷經寧波、舟山、溫州、杭州四市。

周江勇的工作早期，曾在鄞縣姜山中學擔任教師，後在鄞縣團委、寧波市鄞州區、象山縣委、寧波市委等單位工作，2013年任舟山市委副書記、代市長，後任市長。

2015年8月，周江勇出任舟山市委書記，2017年2月調任溫州市委書記，並在當年6月浙江省委換屆中晉升為省委常委，時年49歲。2018年5月，周江勇調任杭州市委書記。

延伸閱讀

「把微波爐扔了」總裁禁員工熱飯：請自己吃冷的

台胞見證大陸發展 寧波成第二故鄉

浙江3年計畫 助小微企業

舟山貨櫃吞吐量 保持高位

相關新聞

杭州書記周江勇落馬！前一天還露面 曾搜捕金錢豹受關注

今日大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正受調查。而被查前一日，周江勇還出席參加會議，也曾經搜捕金...

香港律師會理事改選 羅彰南以安全為由退選

香港律師會理事改選將於24日舉行，被認為是開明派的參選人、現任理事羅彰南宣布退選。羅彰南以個人及家人安全為由，促請會員下...

杭州市委書記周江勇涉嫌違紀落馬 正受調查

今日大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

憂新東方崩盤…中國留學教父俞敏洪 被雙減政策逼哭

中國7月頒布「雙減」（減輕學生作業和校外培訓負擔）政策，校外培訓機構面臨滅頂之災，英語培訓龍頭新東方也在劫難逃，公司創辦...

內蒙初中生被母親帶去補習班 他轉頭帶警察去查抄

內蒙古呼和浩特玉泉區原培訓機構「嚴師學堂」在教育部公布「雙減」政策後，掛羊頭賣狗肉，打著夏令營的旗號補課，被初中生舉報並...

大陸學者田飛龍︰北京須評估美、港脫鉤風險

剛結束的中國全國人大常委會會議未就反外國制裁法納入香港基本法進行表決，港府對此表示，人大所作決定是以香港利益為依歸；內地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。