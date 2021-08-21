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杭州市委書記周江勇涉嫌違紀落馬 正受調查
今日大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
據中央紀委國家監委網站消息，周江勇1967年生，浙江寧波人，1985年8月參加工作，1992年11月加入中國共產黨，省委黨校研究生，工商管理碩士。
他曾任共青團鄞縣縣委書記，長期在浙江工作，仕途歷經寧波、舟山、溫州、杭州四市。
周江勇的工作早期，曾在鄞縣姜山中學擔任教師，後在鄞縣團委、寧波市鄞州區、象山縣委、寧波市委等單位工作，2013年任舟山市委副書記、代市長，後任市長。
2015年8月，周江勇出任舟山市委書記，2017年2月調任溫州市委書記，並在當年6月浙江省委換屆中晉升為省委常委，時年49歲。2018年5月，周江勇調任杭州市委書記。
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