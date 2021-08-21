中國大陸異議人士劉冰暫不被德國遣返

據香港《南華早報》披露，中國異議人士劉冰的律師在8月18日成功爭取到了延期離境。

此前，他在德國的政治庇護請求遭到拒絕，原定於8月26日遭到遣返。

《南華早報》還透露，劉冰被獲准離開位於北威州的一處拘留所。劉冰本人也在一條推特回復中確認他已經獲釋，不過沒有披露更多細節。

劉冰在2019年5月參與了一場在廈門的聚會討論時政，後來逃到歐洲尋求政治庇護。不久前，他在接受德國之聲採訪時表示，在他2019年5月參與廈門的聚會不久後，多名與會人士相繼被中國警方約談或是抓捕，其中包含近日遭中國政府以「尋釁滋事」判刑四年半的湖北維權人士尹旭安，以及先前在「1226大抓捕」中被警方逮捕的福建異議人士戴振亞。

他表示，在離開廈門後，他回到位於黑龍江省的老家並參與了一些維權事件，但也因此受到當地國保的關注，所以他才決定在2019年8月離開中國。劉冰通過塞爾維亞轉往德國，他向德國之聲表示，剛在法蘭克福機場入境時，他在難民滯留區待了兩天，後來便被准許入境並開始政治庇護的申請程序。

但在幾個月後，他收到了政治庇護申請被拒絕的通知，於是他決定轉往荷蘭尋求政治庇護。然而，他卻在荷蘭住了將近6個月後，在今年6月3日被當地警方突然逮捕，聲稱他違反了《都柏林公約》，所以要把他送回德國。

劉冰在荷蘭的移民監獄被關了一個月後，荷蘭政府把他送回德國，他繼續被關在德國北威州的移民監獄。他在電話訪問中告訴德國之聲：「德國這邊的處理方式就是，我的難民申請被拒絕，然後我違反了難民的相關規定，所以就將在8月26日將我遣返回中國。」

事實上，有多名在2019年參與兩場在廈門舉辦的聚會的異議人士、人權律師，在過去一年半內，陸續被中國政府抓捕與判刑，其中包含著名中國民主運動人士許志永與人權律師丁家喜。丁家喜的妻子羅勝春8月6日在推特上發文表示，兩人的律師在8月4日收到電話通知，丁家喜與許志永已被起訴到臨沂市中級人民法院。

劉冰此前也表示，一旦被遣返回中國，他可能面臨無限期的關押，或是關而不判刑的情況。他告訴德國之聲：「我在荷蘭也參與了一些活動，還有在廈門的活動，中國共產黨是看得到的，他們是不會輕易放過我的。我本來就是在黑名單上的人，所以我的命運也可能跟尹旭安一樣。」

根據聯合國難民高級專員辦公室的數據，來自中國人士在海外申請政治庇護的案件數量從2012年的15362起猛增到2020年的107864起，翻了大約7倍。

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