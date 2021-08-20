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「反外國制裁法」延後表決 香港銀行公會表歡迎

聯合報 / 香港特派員李春／香港即時報導
大陸十三屆全國人大常委會第三十次會議20日在京閉幕。（新華社）
大陸十三屆全國人大常委會第三十次會議20日在京閉幕。（新華社）

中國大陸人大常委會會議今天（20日）在北京閉幕，原來宣稱要將「反外國制裁法」納入香港基本法附件三在香港實施，但臨場決定延後表決。大陸學者直稱北京需要評估美國同香港脫鈎的風險，香港銀行公會則直接表示歡迎表決押後。

人大常委會六月通過「反外國制裁法」，列明任何組織和個人不執行、不配合實施反制措施的，會被依法追究法律責任。過去半月以來，港府官員和建制派政治人物紛紛出言支持把「反外國制裁法」引入香港，香港特首林鄭月還表態要為此加快香港本地立法來實施。

身任中國人大常委的香港建制派人物譚耀宗20日說，今次人大常委會會議審議了關於增列附件三法律的議案，委員長會議決定暫不表決，對有關問題繼續進行研究。

香港政府表示要全力支持、執行及配合有關決定，指人大常委會過去一年多的兩項重大舉措，包括實施香港國安法和完善特區選舉制度，香港法治沒有絲毫受損，國際金融中心的地位穩健如昔，相信企業對在港營商及投資充滿信心。

香港商界特別是金融界則表示憂慮，若在港外資銀行執行外國制裁令，會違反中國的「反外國制裁法」，更有學界人士預測，一旦反制裁法引入香港實施，有可能加速外資撤出香港及美國與香港金融脫鉤。

香港行政會議成員湯家驊稱，香港本屆立法會剩下兩個多月任期，要完成「反外國制裁法」立法有困難，暫時亦看不到有急迫性，要用特殊程序處理，如果下個會期開展工作，相信會有足夠時間諮詢各界意見。

立法會議員謝偉俊則反駁，說若「反外國制裁法」日後要交由本地落實，時間上會緊逼，但以現時立法會的處事效率，相信有機會可以趕及在今屆立法會會期處理。

身任中國全國港澳研究會理事的大陸學者田飛龍承認，「反外國制裁法」仍有細節問題需要研究，特別是在香港落實後，如何與中央執法機制協調，亦要深入穩妥研究在港企業面臨外國制裁及中國反制裁時，如何作出商業決策。

美國在香港的商業活動多，北京中央需要評估美國同香港需脫鈎的風險，亦要顧及美國持續打擊香港經貿地位的挑戰。

對人大常委暫不表決「反外國制裁法」引入香港，香港銀行公會立即表態歡迎。香港銀行公會主席施穎茵說，業界與監管機構一直都有溝通，亦有反映業界的聲音，會密切留意「反外國制裁法」納入基本法附件三需要注意的地方。由於仍在初步階級，故討論影響屬言之過早。

香港特首 立法會 人大常委會

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