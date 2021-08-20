針對拜登稱保護台灣言論 陸外交部：中國必須統一

8月19日，美國總統拜登接受訪時稱，台灣、南韓、北約與阿富汗形勢有根本不同，美國已就北約憲章第5條作出莊嚴承諾，如果有國家膽敢入侵北約盟友或採取行動，美將作出回應，對日本、南韓和台灣也是如此。大陸外交部發言人華春瑩就此表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。

華春瑩表示，她注意到有媒體稱這也許是一個口誤，因為的確台灣和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，「一個中國」原則是任何國家都絕對不可以逾越的紅線和底線，中國必須統一也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。

大陸國台辦發言人馬曉光則表示，大陸外交部已就此表明嚴正立場。需要指出的是民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，又妄想借助外部勢力為其「合獨」行徑壯膽，其結果只能是將合灣民眾推向災難。正告民進黨當局，立即停止各種謀「獨」行徑否則必遭嚴懲。