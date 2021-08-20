快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

針對拜登稱保護台灣言論 陸外交部：中國必須統一

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。（新浪微博照片）
大陸外交部發言人華春瑩。（新浪微博照片）

8月19日，美國總統拜登接受訪時稱，台灣、南韓、北約阿富汗形勢有根本不同，美國已就北約憲章第5條作出莊嚴承諾，如果有國家膽敢入侵北約盟友或採取行動，美將作出回應，對日本、南韓和台灣也是如此。大陸外交部發言人華春瑩就此表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。

華春瑩表示，她注意到有媒體稱這也許是一個口誤，因為的確台灣和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，「一個中國」原則是任何國家都絕對不可以逾越的紅線和底線，中國必須統一也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。

大陸國台辦發言人馬曉光則表示，大陸外交部已就此表明嚴正立場。需要指出的是民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，又妄想借助外部勢力為其「合獨」行徑壯膽，其結果只能是將合灣民眾推向災難。正告民進黨當局，立即停止各種謀「獨」行徑否則必遭嚴懲。

阿富汗 北約 民進黨

延伸閱讀

英法軍警前進喀布爾救人 美參議員籲拜登政府仿效

拜登表護台立場 江啟臣：不用放大解讀

拜登表護台立場 學者提美建設性戰略清晰三指標

拜登將台灣與北約並列協防？ 江啟臣：不用過度解讀

相關新聞

杭州書記周江勇落馬！前一天還露面 曾搜捕金錢豹受關注

今日大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正受調查。而被查前一日，周江勇還出席參加會議，也曾經搜捕金...

大陸車隊巴基斯坦再遭恐攻 2名兒童死亡、多人受傷

一載有中國人員的車隊，20日在巴基斯坦俾路支省瓜達爾遭遇自殺式炸彈襲擊，造成兩名巴基斯坦兒童不幸喪生，一名中國人和兩名巴...

李宇軒認罪 黎智英再捲入港國安法

香港「十二港人案」中的被告李宇軒，及被指涉嫌協助他潛逃台灣的陳梓華，分別被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，...

內地學者田飛龍︰中央須評估美、港脫鉤風險

剛結束的中國全國人大常委會會議未就反外國制裁法納入香港基本法進行表決，港府對此表示，人大所作決定是以香港利益為依歸；內地...

習近平剛走 汪洋跟著到西藏

大陸全國政協主席汪洋昨以「中央代表團」團長身分出席「西藏和平解放七十周年大會」時強調，要築牢中華民族共同體意識，增強對中...

瘋狂造島的香港？從赤鱲角回看的「島嶼時代」

現代的城市規畫者消滅某地之後，喜歡用街名與路標裝飾新作，藉此緬懷當地的昔日景象。「橡樹林」（Oak Tree Grove）既沒橡樹，也沒樹林。「綠地」（GreenAcres）是柏油碎石（tarmac，鋪地用瀝青）和磚塊拼湊而成。因此，當我看到一面亮白的標誌寫著「觀景路」（Scenic Drive）時，不禁想起前述惡意曲解的那種做法。環顧四周，只見車行時發出尖銳胎噪聲的道路、高架鐵絲網，以及幾何形狀的機場機庫和航廈大樓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。