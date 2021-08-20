大陸人大常委會閉幕 未將反制裁法列港澳基本法附件三

大陸第十三次全國人大常委會第30次會議20日在北京人民大會堂閉幕。全國人大常委譚耀宗表示，這次會議有審議增加港澳「基本法」附件三所列全國性法律的決定草案，但委員長會議決定暫不表決將「反外國制裁法」納入香港「基本法」附件三，會繼續進行相關研究。

大陸全國人大常委會從17日起一連四天在北京開會，其中一項議程是審議把「反外國制裁法」列入港澳「基本法」附件三決定草案，成為適用於香港的全國性法律。不過，北京出乎意料地推遲表決。

譚耀宗先前表示，這次議程包含審議有關增加香港、澳門「基本法」附件三所列全國性法律的決定草案，而涉及的全國性法律是「反外國制裁法」，並指出人大已諮詢特區政府和基本法委員會意見。

這次會議經表決，通過了「個人信息保護法」、「監察官法」、「法律援助法」、「醫師法」、「新修訂的兵役法」，全國人大常委會關於修改人口與計劃生育法的決定，但未提及表決增加香港及澳門「基本法」附件三所列全國性法律的決定草案。