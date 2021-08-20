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掛羊頭賣狗肉？中國大陸媒揭研學營用「愛國教育」包裝數學盃

香港01 / 撰文： 彭琤琳
7月19日，孩子們在北京小學廣外校區閱覽室看書。（新華社）
7月19日，孩子們在北京小學廣外校區閱覽室看書。（新華社）

中國大陸的教育改革正雷厲風行推進，多個省市已密集部署，從嚴治理校外培訓。

中國大陸媒《北京晚報》周二（17日）揭露，迎春盃、華羅庚金盃、走美盃等中小學數學盃賽被叫停後，補習班轉入地下。有研學營甚至「掛羊頭賣狗肉」，聲稱以愛國主義教育為主題，實際內容卻是補習數學和參加數學競賽，並用「暗語」賣廣告。

報導指，近日一份愛國主義教育天津研學營方案在北京的小學生家長群組流傳。該研學營研學行程地點涉及基輔號航母、平津戰役紀念館等，課程目標是「讓青少年感受革命戰役的勝利，通過學習歷史加深對党、對祖國的了解，增強學生愛國主義熱情」。

不過，當用手機掃一掃報名諮詢QR Code後，跳出的卻是「『華數之星』總評報名、諮詢」的表格，要求填寫孩子的姓名、年級等信息。有微信公眾號在推薦這個研學營時，標題寫的是「你懂得，眾所周知，這個研學營『意義非凡』，名額有限，暑期錯過無」。

據悉，「華數之星」青少年數學大會，前身是中小學數學四大盃賽之一的「華羅庚金盃」少年數學邀請賽（俗稱「華盃賽」）。雖然競賽名稱有變，但具體組委會人員並無變化。有北京家長一語道破稱，「說是參加研學營了解先鋒榜樣，引導青少年童心向黨，其實就是去參加2021『華數之星』青少年數學大會。」

報導又引述一名在培訓機構工作的教師稱，今年的「華數之星」不再是純奧數題目，還涉及編程題、國民問答（黨史）等。「黨史題都給了範圍，劃了重點做填空，真正拉開分數差距的還是數學題。」

這並非研學營第一次改頭換面來避開外界注意。兩年前，教育部公示《2019年度面向中小學生的全國性競賽活動名單》，這份「白名單」僅含31項全國競賽，不在其列的「迎春盃」等奧數盃賽被迫轉入地下，以各種名目包裝。

家長石女士坦言，「叫什麼不重要，換多少名字都沒關係，家長都心知肚明。」至於為何熱衷於讓孩子參加數學競賽，家長吳女士表示，「簡歷裏別人有盃賽證書，我們沒有的話就會很焦慮。」

報導指，儘管北京小學升初中以派位為主，但不少家長仍堅信投遞簡歷是進入名校的一種有效方式。石女士展示的一份「小升初」簡歷包裝精緻，內有500字的自薦信、個人信息表、獲獎情況表、800字的班主任推薦信、包括8張照片的個人風采展示等，厚達27頁，堪比一本宣傳冊。

實際上，國務院教育督導委員會辦公室去年12月30日已再度重申，面向中小學生的全國性競賽活動需審批才能舉辦，任何競賽獎項均不與基礎教育階段招生入學掛鉤。

但有家長無奈表示，「在衝刺心儀的學校時，任何消息對家長而言都是寧可信其有，不可信其無。」這位家長還稱，希望北京招生辦能夠明確這些盃賽對升學無用，否則家長們的焦慮不會緩解，培訓機構也會繼續借勢營銷。

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文章授權轉載自《香港01》

北京 升學

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