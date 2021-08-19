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大陸官媒刊學者文章 建議開徵財產稅

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
浙江大學文科資深教授,北師大中國收入分配研究院執行院長李實。（新浪微博照片）
浙江大學文科資深教授,北師大中國收入分配研究院執行院長李實。（新浪微博照片）

大陸官媒《經濟日報》頭版19日刊登署名文章稱，要進一步完善面向高收入群體的收入分配政策，建議適時開徵財產稅（如房產稅、遺產贈予稅等），調節高收入群體收入。這在「中央財經委員會」強調要共同富裕之後，大陸開徵財產稅似乎箭在弦上。

這篇文章的作者是浙江大學文科資深教授李實和研究員楊一心。文章指出，在浙江這樣的先富地區，高收入群體已經形成一定規模，高收入群體獲得收入的機會或渠道遠多於中低收入群體，收入機會並不完全平等。因此，在做好擴大中等收入群體規模、提升低收入群體收入水平的同時，要進一步完善面向高收入群體的收入分配政策。

對於如何調節高收入群體收入，作者提出了三條建議：

一是探索稅收制度改革。目前，總體上看居民稅負水平不低，建議在減免其他稅種或降低稅率前提下，適時開徵財產稅（如房產稅、遺產贈予稅等），調節高收入群體收入。

二是限制不合理收入。要繼續完善國有企業高管「限薪」制度，健全薪酬分配制度；加快國有壟斷行業內部薪酬分配制度和人事制度改革，使壟斷行業職工工資水平逐步與勞動力市場價格接軌。此外，要限制公權力對經濟干預，消除灰色收入來源。

三是建立健全回報社會的激勵機制。建議繼續探索慈善的激勵機制，創造更加有利於慈善事業發展的寬鬆環境，引導和激勵更多的高收入人群成為慈善事業的主體力量，從而更好發揮第三次分配對於改善收入分配的作用。

遺產 浙江大學

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