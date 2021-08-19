大陸官媒刊學者文章 建議開徵財產稅

大陸官媒《經濟日報》頭版19日刊登署名文章稱，要進一步完善面向高收入群體的收入分配政策，建議適時開徵財產稅（如房產稅、遺產贈予稅等），調節高收入群體收入。這在「中央財經委員會」強調要共同富裕之後，大陸開徵財產稅似乎箭在弦上。

這篇文章的作者是浙江大學文科資深教授李實和研究員楊一心。文章指出，在浙江這樣的先富地區，高收入群體已經形成一定規模，高收入群體獲得收入的機會或渠道遠多於中低收入群體，收入機會並不完全平等。因此，在做好擴大中等收入群體規模、提升低收入群體收入水平的同時，要進一步完善面向高收入群體的收入分配政策。

對於如何調節高收入群體收入，作者提出了三條建議：