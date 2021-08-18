快訊

阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「愛心獎」八名得獎人 在香港揭曉

聯合報 / 香港特派員李春／即時報導
第十六屆愛心獎得主獎金每人十六萬美元 。（愛心獎評選委員會圖片）
第十六屆愛心獎得主獎金每人十六萬美元 。（愛心獎評選委員會圖片）

2021年度的「愛心獎」八名得獎人在香港揭曉，其中包括首次由愛心獎委員會提名的二位得獎人，慈濟慈善事業基金會創辦人釋證嚴、河仁慈善基金會董事長曹德旺。

「愛心獎」由港澳台灣慈善基金會2006年設立，創辦人林添茂說，愛心獎由香港啓航、延伸到台灣、大陸、全球華人地區，用以表揚善心楷模，提升社會正能量。今年已邁向第16屆，獎金提升至每位16萬美元，成為華人世界最高獎額的愛心慈善獎之一。

去年以來，「愛心獎」甄選範圍續涵蓋全球華人地區。今次合乎章程的參選者包括澳洲、美國、英國、新加坡，以及兩岸三地的華裔慈善家、宗教領袖、公益先行者和非營利組織創辦人等。

今次「愛心獎」4月30日截止報名，數月來歷經初、複選，8月13日經兩輪投票，由兩岸三地29位評委從15名終選入圍者中選出八名得獎人。包括本屆首次由愛心獎委員會提名的二位得獎人釋證嚴、曹德旺，另外六名是高雄義大醫院院長杜元坤、台灣喜憨兒社會福利基金會創辦人蕭淑珍、北京山水自然保護中心創始人呂植、甘肅甘露公益中心法人代表趙林、香港庭恩兒童中心創辦人黃何淑英、澳洲華人服務社創社主席潘南弘。

「愛心獎」創辦人林添茂說，按計畫2025年第20屆起，全球不分國家、種族、宗教，共選愛心楷模，加速把愛心種子撒播到全球每一個角落，祈願未來全世界更為和平、安定。

台灣名模林志玲曾是愛心獎得主。（ 愛心獎評委會資料圖片）
台灣名模林志玲曾是愛心獎得主。（ 愛心獎評委會資料圖片）
愛心獎創辦人林添茂。（愛心獎評委會資料圖片）
愛心獎創辦人林添茂。（愛心獎評委會資料圖片）

愛心 香港 證嚴

延伸閱讀

香港男星玩「凹嗚狼人殺」 懇求鏡頭多一點

香港機場貴賓室員工染疫 一周接待3000人難查源頭

香港勞工處招聘會逾3000職缺 酒店餐飲乏人問津

香港旅客在璞石麗緻溫泉會館滑傷 二審獲賠港幣43萬元

相關新聞

港大生悼念七一刺警案涉違國安法 國安處拘捕3名港大生

香港大學學生會評議會上月7日通過悼念七一刺警案行兇者梁健輝動議，據香港媒體報導，警方國安處18日上午逮捕至少3名港大學學...

美國倉皇撤離阿富汗 華春瑩一日四則推特諷刺

阿富汗局勢動盪，美國撤軍，當地民眾倉皇逃難，激發大陸外交部發言人華春瑩在一天內發布四則推特，嘲諷美國。

哀悼七一刺警案四名港大生證實被捕 涉違香港國安法「宣揚恐怖主義」

香港警方國安處18日上午逮捕4名港大學生會成員。警務處國家安全處高級警司李桂華表示，18日上午，香港警方國安處在多區進行...

關係緊張 中國大陸暫停「中歐班列」直達立陶宛鐵路貨運

立陶宛同意我國設立「駐立陶宛台灣代表處」後，中國大陸繼日前宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使後。據香港星島...

開放三孩恐加重女性壓力 中國學者籲保障權益

中國政府為挽救少子化危機，推出三孩生育政策。但中國學者宋健指出，放寬生育政策恐加劇女性的就業歧視、家庭催生等壓力，呼籲官...

習近平宣示的「共同富裕」毛、鄧都說過 陸將重啟「打土豪、分田地」？

去年7月20日這天，據傳，螞蟻集團位於杭州的總部內，突然響起一陣歡呼聲。或許，阿里巴巴發現40大盜藏在山洞裡的金銀珠寶時，也曾如此歡呼過吧。因為這天，螞蟻集團宣布，將在上海和香港同步上市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。