「愛心獎」八名得獎人 在香港揭曉

2021年度的「愛心獎」八名得獎人在香港揭曉，其中包括首次由愛心獎委員會提名的二位得獎人，慈濟慈善事業基金會創辦人釋證嚴、河仁慈善基金會董事長曹德旺。

「愛心獎」由港澳台灣慈善基金會2006年設立，創辦人林添茂說，愛心獎由香港啓航、延伸到台灣、大陸、全球華人地區，用以表揚善心楷模，提升社會正能量。今年已邁向第16屆，獎金提升至每位16萬美元，成為華人世界最高獎額的愛心慈善獎之一。

去年以來，「愛心獎」甄選範圍續涵蓋全球華人地區。今次合乎章程的參選者包括澳洲、美國、英國、新加坡，以及兩岸三地的華裔慈善家、宗教領袖、公益先行者和非營利組織創辦人等。

今次「愛心獎」4月30日截止報名，數月來歷經初、複選，8月13日經兩輪投票，由兩岸三地29位評委從15名終選入圍者中選出八名得獎人。包括本屆首次由愛心獎委員會提名的二位得獎人釋證嚴、曹德旺，另外六名是高雄義大醫院院長杜元坤、台灣喜憨兒社會福利基金會創辦人蕭淑珍、北京山水自然保護中心創始人呂植、甘肅甘露公益中心法人代表趙林、香港庭恩兒童中心創辦人黃何淑英、澳洲華人服務社創社主席潘南弘。