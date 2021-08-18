美國倉皇撤離阿富汗 華春瑩一日四則推特諷刺
阿富汗局勢動盪，美國撤軍，當地民眾倉皇逃難，激發大陸外交部發言人華春瑩在一天內發布四則推特，嘲諷美國。
華春瑩17日的第一則推特還附上照片，寫著人民看到在1975年越南的狀況，以及現在的阿富汗。
第二條寫上「從實力的地位出發」（from a position of strength），並附上阿富汗首都喀布爾機場美軍警戒線照片，以及和美軍在西貢撤軍行動中著名的「西貢鐵拳」照片。
第三張是阿富汗民眾逃難，以及美國人搭著飛機的照片，寫上「的確，美國優先」。
最後的一條推文，華春瑩附上阿富汗民眾試圖搶搭美軍機撤離混亂場面，並寫下：「大災難，這不是好萊塢的電影，而是在喀布爾機場真實上演的情況。」
華春瑩在17日的例行記者會上還表示，「美國對外政策是否已經失敗，美國的盟友是否認為美國靠不住。我想美方和有關國家都會做出自己的思考和結論。」
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