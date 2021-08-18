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哀悼七一刺警案四名港大生證實被捕 涉違香港國安法「宣揚恐怖主義」
香港警方國安處18日上午逮捕4名港大學生會成員。警務處國家安全處高級警司李桂華表示，18日上午，香港警方國安處在多區進行拘捕行動，拘捕4名香港大學學生，包括港大評議會成員，4人涉及宣揚恐怖主義罪。
據星島日報報導，李柱華指出，警方早前持手令進入港大學生會辦事處搜證。警方確認，案件涉及一個動議，就是哀悼七一刺警案自殺兇手，學生在一個會議上更有默哀行動。
他表示，港大學生會曾在動議中形容施襲者為「烈士」，而港大學生會學生在會議中讚揚、宣揚施襲者工作，評議會最後通過議案並在網上發布。
李桂華強調，案件已有所有元素，構成罪行，而這次執法行動，是按照「港版國安法」第27條，被捕者涉及宣揚恐怖主義罪。
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