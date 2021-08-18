快訊

學者辭牛津教職來台終於放行 台灣防疫在學術圈恐惡名在外

影／網友炸鍋求問...特斯拉「神拉」閃死神 誰開的？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哀悼七一刺警案四名港大生證實被捕 涉違香港國安法「宣揚恐怖主義」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港大學學生會評議會上月通過一項被視為表揚「七一」刺警案的決議。圖／美聯社
香港大學學生會評議會上月通過一項被視為表揚「七一」刺警案的決議。圖／美聯社

香港警方國安處18日上午逮捕4名港大學生會成員。警務處國家安全處高級警司李桂華表示，18日上午，香港警方國安處在多區進行拘捕行動，拘捕4名香港大學學生，包括港大評議會成員，4人涉及宣揚恐怖主義罪。

據星島日報報導，李柱華指出，警方早前持手令進入港大學生會辦事處搜證。警方確認，案件涉及一個動議，就是哀悼七一刺警案自殺兇手，學生在一個會議上更有默哀行動。

他表示，港大學生會曾在動議中形容施襲者為「烈士」，而港大學生會學生在會議中讚揚、宣揚施襲者工作，評議會最後通過議案並在網上發布。

李桂華強調，案件已有所有元素，構成罪行，而這次執法行動，是按照「港版國安法」第27條，被捕者涉及宣揚恐怖主義罪。

港大 港版國安法 大學生

延伸閱讀

港大生悼念七一刺警案涉違國安法 國安處拘捕3名港大生

吳亦凡涉強姦正式被捕　鐵粉學員也被爆誘騙女孩

港大註冊日 校方禁宣傳學生會 新生：失去參與校政機會

吳亦凡正式被捕！演出行業協會狂批「恣意妄為的明星」

相關新聞

港大生悼念七一刺警案涉違國安法 國安處拘捕3名港大生

香港大學學生會評議會上月7日通過悼念七一刺警案行兇者梁健輝動議，據香港媒體報導，警方國安處18日上午逮捕至少3名港大學學...

哀悼七一刺警案四名港大生證實被捕 涉違香港國安法「宣揚恐怖主義」

香港警方國安處18日上午逮捕4名港大學生會成員。警務處國家安全處高級警司李桂華表示，18日上午，香港警方國安處在多區進行...

關係緊張 中國大陸暫停「中歐班列」直達立陶宛鐵路貨運

立陶宛同意我國設立「駐立陶宛台灣代表處」後，中國大陸繼日前宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使後。據香港星島...

習近平宣告 中國大陸要從部分人「先富」轉向「共同富裕」

據新華社17日深夜報導，中共中央總書記習近平17日主持召開中共中央財經委員會第十次會議。會議明確宣告，中國大陸將從過去「...

2021上半年「乳滑」十大事件 網諷：遲早要辱華何不現在就辱

東京奧運熱血落幕，每到國際賽事期間，除了關注自己國家選手的表現之外，中國小粉紅們的一舉一動也總是引人注目，所謂的「小粉紅」意指網路上傾向民族主義，天天發表愛國、愛共產黨言論的中國網軍...

不滿美台互動 陸公布台海軍演

中共解放軍昨發布聲明指，東部戰區昨在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練。聲明挑明，軍演就是針對美台互動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。