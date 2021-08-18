港大生悼念七一刺警案涉違國安法 國安處拘捕3名港大生
香港大學學生會評議會上月7日通過悼念七一刺警案行兇者梁健輝動議，據香港媒體報導，警方國安處18日上午逮捕至少3名港大學學生會成員，指控其涉嫌觸犯港版國安法第27條宣揚恐怖活動罪。
據星島日報等媒體報導，港大學生刊物「學苑」表示，前港大學生會會長郭永皓、評議會主席張敬生、前文學院學生會外務副主席容頌禧18日上午遭警員上門拘捕，學苑總編輯、校園電視主席及評議會榮譽秘書則被警方帶往警署協助調查。
香港警方表示，將在今日上午11時30分召開記者會說明這次行動。
「學苑」指出，警方的拘捕行動與香港大學學生會評議會於7月7日通過的哀悼動議有關。上個月16日下午，警務處國家安全處警員曾持法庭手令進入學生會綜合大樓、校園電視辦公室及學苑辦公室蒐證，調查一例學生會涉嫌違反「港版國安法」第27條「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動」的案件。
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