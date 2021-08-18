外媒分析：中方可能與塔利班結盟 原因與稀土有關

2021年8月15日傍晚，在全世界的直播目擊中，美軍82空降師的契努克直升機在美國大使館的草坪上來來去去，急著把一批又一批的大使館人員載往喀布爾國際機場（KBL）的緊急撤離點。因為幾個小時前，美國一路支持的阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani），已在一聲不吭的混亂狀態下，與親自敲門總統府的塔利班談判代表達成「流亡協議」，就這樣輕輕一撇地丟下一切政治責任，頭也不回地離開阿富汗。

2021-08-18 09:15