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外媒分析：中方可能與塔利班結盟 原因與稀土有關

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅7月底層會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。（取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅7月底層會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。（取自大陸外交部網站）

阿富汗局勢動盪，塔利班武裝迅速攻陷首都喀布爾重掌政權。美國CNBC報導引述分析師表示，中國大陸可能會與塔利班結盟，原因是要開發阿富汗的稀土金屬，以擴大對美的優勢。

香港明報引述CNBC報導指出，美國地質調查局的數據顯示，全球約有35%的稀土儲量在中國大陸，是世界之冠。而美方有超過80%的稀土從中國大陸進口。

2019年中美貿易期間，中國大陸曾打過「稀土牌」。

報導並引述了Diplomat的數據指出，截至去年，阿富汗的稀土金屬價值在1兆至3兆美元之間。Alliance Bernstein新興市場債務主管Shamaila Khan表示，如果塔利班擁有稀土，對世界來說是非常的危險；而中國大陸若為促進經濟援助而與塔利班結盟，國際社會應對中方施加壓力，而中方也應該遵守國際規則。

塔利班 阿富汗 神學士

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