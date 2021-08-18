美方指港版國安法讓營商環境變差 陸官媒人民日報駁斥
人民日報海外版18日發表文章，批評美國近日提出的「香港商業警告」，駁斥香港營商環境因「港版國安法」的實施等因素而變差的說法。
文章稱，「港版國安法」的頒布實施，改善了香港的營商環境，讓當地的企業與外企都能安心從事商業經營。美方一再抹黑令人費解，因為美國最關心的是自己的利益。
文章並指，美國為遏制中國大陸，長期將香港視為「反華橋頭堡」，利用香港過去在國家安全方面的法律漏洞，大肆在香港布樁埋雷。心存不軌、千方百計破壞香港營商環境的，正是美方自己。
文章最後強調，「港版國安法」制裁的是極少數反中亂港分子，保障的是絕大多數香港市民和商業機構的基本權益，對香港營商環境而言恰恰是定海神針式的大利好。
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