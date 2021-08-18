2021上半年「乳滑」十大事件 網諷：遲早要辱華何不現在就辱

2021上半年辱華地雷合集

東京奧運熱血落幕，每到國際賽事期間，除了關注自己國家選手的表現之外，中國小粉紅們的一舉一動也總是引人注目，所謂的「小粉紅」意指網路上傾向民族主義，天天發表愛國、愛共產黨言論的中國網軍，他們關注國際間任何提及中國的相關事務，一但稍有「不敬」就是辱華！理由千奇百怪，有些更是讓人傻眼。

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，來看看2021上半年十件最讓小粉紅氣急攻心的辱華事件是哪些，又有什麼新穎的理由。

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第10名：漫威《永恆族》華裔女導演趙婷挨批辱華

華人導演趙婷以《游牧人生》獲得金球獎時，中國官媒一度以「中國的驕傲」稱呼她，不過有網友翻出趙婷過去受訪曾說過「在我成長的年代，中國是個充斥謊言的國家」讓「中國驕傲」一秒變辱華，甚至表示趙婷曾居住於紐約、倫敦，入美國籍根本不是中國人等討論，小粉紅更號召抵制趙婷的新作《永恆族》。

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第9名：《尚氣》被批辱華，王嘉爾唱主題曲捲入爭議

漫威首部華人超級英雄電影《尚氣》因為梁朝偉飾演的反派滿大人「文武」，在漫畫中角色原型是西方人眼中所謂的「黃禍」，另一爭議點則是男女主角的「顏值」問題，小粉紅認為漫威以「西方人眼中的東方人」作為選角標準，帶有種族刻板印象，因此也被貼上辱華標籤，另外向來有「愛祖國」形象的香港籍歌手王嘉爾，也因獻唱主題曲被質疑愛國人設翻車。

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第8名：莫文蔚新造型穿Dolce & Gabbana涉及辱華

義大利名牌D&G曾在2018聘華裔模特兒「用筷子吃義大利麵」、「品牌設計師在社群上罵中國」掀起嚴重「辱華」風波，沒想到事件3年後，莫文蔚在新歌MV中連換多套服裝，其中一套因穿D&G重啟中國網友敏感神經，被小粉紅撻伐，莫文蔚第一時間透過工作室致歉，也換掉宣傳照片，表示「沒想到我會有如此的疏忽，這一次我真的是沒有藉口，我跟我整個團隊都不對」。

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第7名：柯佳嬿代言愛之味分解茶標明「國家認證」

這次東奧炎上藝人中，不僅有為選手加油打氣的小S、蔡依林被小粉紅出征，連多年前拍過飲料廣告的柯佳嬿也莫名其妙掃到颱風尾，就因為那款飲料的廣告中出現「國家認證」四個字，這理由讓不少網友直呼荒謬到笑呼「人類的一生乳滑是無法逃離的一環啊」！

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第6名：John Cena稱台灣為國家秒向中國道歉

在《玩命關頭9》飾演反派的John Cena，在訪問中提及「台灣是第一個看到《玩命關頭9》的國家。」不小心重踩小粉紅地雷，在網上被轟炸，讓他趕緊在官方微博上傳道歉影片，表示「我愛更尊重中國跟中國人，我很抱歉，對我的錯誤。」不過也有理性的中國網友不忍John Cena被小粉紅出征，畢竟一個外國人，哪真正了解海峽兩岸這些眉眉角角的複雜議題呢。

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第5名：《鋼之煉金術師》作者新作惡搞毛澤東

漫畫家荒川弘在作品《raiden-18》第三話惡搞前中國領導人毛澤東，不僅把毛澤東畫成殭屍，頭上還貼著「敕令廁所在哪裡呢」符咒，暗諷中國廁所很難找，對此荒川弘表示，會這樣畫是因為作品在中國有很多盜版，所以她才想出這個方法嚇跑盜版、讓盜版不敢盜的方法，消息傳出後讓小粉紅氣個半死，崩潰大喊沒看過這種防盜思路！

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第4名：Nike、adidas等運動品牌拒新疆棉

日前許多國際品牌如H&M集團、Uniqlo、Nike及adidas等，因考量到中國長久以來的人權議題爭議，宣布停止採購新疆原料，拒用新疆棉花，引起中國網友的攻訐抵制，同時也在網路列出還有哪些抵制新疆棉的品牌，發起嚴正抵制活動，不少藝人為保住中國市場，紛紛二話不說解除與遭抵制品牌之間的代言，即使違約也在所不惜。

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第3名：蔡依林不切割adidas、幫台灣東奧選手加油

不久前鬧得滿城風雨的新疆棉事件中，蔡依林因為沒有表態支持與否，因而被小粉紅無情獵巫，雖然什麼都沒說也被強迫捲入風波中，沒想到東奧期間蔡依林同樣也只因為轉發羽球好手戴資穎PO文，寫下「Respect !!!! 抱緊緊」鼓勵字句，即使沒有提及「國手」等關鍵字，也照樣被圍剿。

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第2名：東奧日韓媒體、社群稱呼「Taiwan、台灣」

在東奧開幕儀式中，台灣代表隊進場時日本電視台《NHK》主播破天荒以「台灣」正名稱呼，尤其是在NHK主播久田麻由子直接大喊「台湾です（是台灣）」時，中國騰訊轉播秒切直播，改播放脫口秀片段，導致中國網友看不到後面進場的中國隊，徹底大崩潰。

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第1名：小S挺國手遭小粉紅出征、4代言秒切割

小S在東奧期間熱血為台灣選手加油，在社群上姨母心大爆發，隔空喊話想找選手們來家裡做客吃飯，在網路上掀起話題，結果卻因為「國手」一詞引來小粉紅出征，還一口氣丟了四個代言，連女兒也一起被拖下水，讓她不得不在微博表態「我不是台獨」！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2021年08月12日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『辱華事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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