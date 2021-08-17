港大研究顯示 中國產疫苗科興面癱風險倍增

香港大學一項研究顯示，中國大陸產及在香港接種的新冠疫苗科興，接種後出現面癱風險高逾一倍。

香港大學一個研究團隊發現，接種科興新冠疫苗後出現貝爾面癱的風險，比沒有接種高超過1.38倍，每10萬人接種科興，就會多約4.8宗面癱個案，但接種效率仍大於風險，數據亦未能確認接種科興與面癱有因果關係。

香港目前接種兩款新新冠疫苗，包括大陸產的科興、德國產的復必泰。這個研究團隊說，復必泰疫苗未有證據顯示接種會顯著增加面癱風險。

團隊分析說，香港疫苗接種計劃展開以來的數據，截至5月4日，有298人在醫管局確診面癱，當中85%無接種疫苗，28人曾接種科興，即面癱患者中有約9.4%曾接種科興。

但團隊強調，接種後患貝爾面癱是罕見不良反應，超過9成個案立即接受皮質類固醇治療後，會在9個月內復原。

這項研究由香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基帶領，港大醫學院院長梁卓偉、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅、新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人李卓廣，以及衛生署總藥劑師陳詩濤等有份參與。研究結果已經在國際醫學期刊《刺胳針》發表。