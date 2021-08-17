陸外交部：無論美售台多少武器 都不可能阻止中國統一

大陸外交部發言人華春瑩17日表示，美方不斷違背自身承諾，「與中國台灣地區開展『官方』往來，向台灣出售各種武器」，她強調，「無論美方向台灣提供多少武器裝備，都不可能改變兩岸關係大勢，更不可能阻止中國統一進程。」

17日是中美「八一七」公報發表39周年，華春瑩17日於例行記者會上對此表示，42年前，中美正是在「一個中國」原則基礎上建立了外交關係；39年前的今天，中美共同發表「八一七」公報，美方在公報中明確承諾，不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，美售台武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年的供應水準，準備逐步減少向台灣出售武器。「八一七」公報和上海公報、建交公報等三個中美聯合公報構成中美關係的政治基礎，其核心要義都是「一個中國」原則，美方理應嚴格遵守。

華春瑩強調，但事實卻是，「美方不斷違背自身承諾，與中國台灣地區開展『官方』往來，向台灣出售各種武器，幫助台灣拓展所謂國際空間。」以售台武器為例，39年來美歷屆政府向台灣出售的武器總額高達近700億美元。僅美國前總統川普政府任內4年就11次售台武器，總額達183億美元。

前不久，美國總統拜登政府首次宣布售台武器計畫，批准向台出售總價約7.5億美元的武器裝備，「針對美方上述錯誤行徑」，中方均予以堅決有力回擊，堅定捍衛了自身主權安全利益。

華春瑩指出，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，同時針對外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，我們保留採取一切必要措施的選項，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

她說，「無論美方向台灣提供多少武器裝備，都不可能改變兩岸關係大勢，更不可能阻止中國統一進程。人無信不立，國無信則衰。」中方敦促美方認清美售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，採取實際行動遵守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，停止美台軍事聯繫和售台武器，反對「台獨」及其分裂活動，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。