快訊

聯亞未通過EUA原因 食藥署公布AZ「中和抗體效價」了

表態支持朱立倫 連勝文將辭國民黨智庫副董事長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸官媒：若確有3萬美軍駐台 北京即刻「武力收復台灣」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共總書記習近平。路透
中共總書記習近平。路透

美國參議院共和黨資深參議員約翰·科尼發文指，美國在台有多達3萬的駐軍，比在韓國的28000人還要多。大陸外圍官媒環時發表評論稱，如果這是真的，中國政府和中國人民絕不會接受。「我們相信國家會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台灣的美國軍隊，同時武力收復台灣。」

環球網刊評論指，美國在台灣駐軍嚴重違反中美建交協議，以及中美之間所有政治文件，嚴重違背國際法，甚至也嚴重違背美國的國內法。「這形同於對台灣實施軍事入侵和占領，這是對中華人民共和國的宣戰行為。」

評論稱，中方注意到，身為參議院情報委員會成員之一的約翰·科尼發布這個貼文後，立刻有人指出，他錯把中美建交前的美軍駐台情況當成了今天的數字，說69歲的他很糊塗，維基百科說，美在台駐軍的最高峰是1968至1970年期間，當時達到了約3萬人。

有大陸學者接受環時採訪時，表示懷疑科尼是在故意滋事，可能想試探中方對美軍在台駐紮這一訊息的反應。如果是後一種情況，同樣是不可接受的。

評論指，中方嚴正要求美國政府立即對約翰·科尼參議員的貼文做出解釋，也要求台當局立即做出解釋。如果確有3萬美國軍隊、哪怕是數量少於這個數字的美國軍隊在台灣駐紮，也是突破了底線的超級嚴重事態。那些美軍必須立即限時無條件撤出，美國政府和台當局都要為此公開道歉。否則的話，相信全面的台海戰爭將迅速爆發，中國人民解放軍必將消滅驅逐美軍，解放台灣，一勞永逸地解決台灣問題。

評論說，大陸想強調，美在台駐軍是碰都不能碰的底線。這是全體中國人民的堅定意志。相信中國政府和中國軍隊會堅定地與全中國人民一道，捍衛中國領土主權，堅決消滅、驅逐任何侵犯中國領土的外國軍隊。

國軍 美軍

延伸閱讀

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

阿富汗迅速淪陷 環時：想想台灣值得美國多少士兵美元

回顧阿富汗20年 陳文茜道破美國失敗原因 網：台灣人夢該醒了

阿富汗變天 以戰逼和「北平模式」會否在台海上演

相關新聞

陸官媒：若確有3萬美軍駐台 北京即刻「武力收復台灣」

美國參議院共和黨資深參議員約翰·科尼發文指，美國在台有多達3萬的駐軍，比在韓國的28000人還要多。大陸外圍官媒環時發表...

港國安法首案被告不服判刑 提出上訴

香港首宗國安法案被告唐英傑7月底被法院判刑9年。綜合港媒今天報導，唐英傑不服判刑，上週已就定罪及刑期提出上訴，上訴庭暫未...

林鄭月娥：一些肆意觸碰紅線團體 自願解散是唯一選擇

香港泛民主派組織「民陣」近日宣布解散，引發國際關注。香港特區行政長官林鄭月娥17日強調，「不接受外國媒體及政客批評港府『...

美法等16地赴港檢疫21天 港機場貴賓室女員工確診變種病毒

香港本地12天零確診可能再破功，昨新增三宗新冠肺炎輸入確診個案，另有一名無接種新冠疫苗的47歲機場貴賓室女員工初步確診L...

港澳辦副主任黃柳權將訪港 港府安排多場宣講會

國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權將於22日訪港，連同發改委、科技部等官員舉行多場宣講會。出席者包括港府官員、立法會議員、...

澳門疫情獲控制 部分娛樂場所18日重開

鑑於新型冠狀病毒疾病疫情有所緩解，澳門當局16日宣布放寬防疫限制，18日起讓部分娛樂場所重開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。